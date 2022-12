Stříbrné medaile ve svých kategoriích vybojovali Adéla Tošovská (starší žákyně 10 – 11 let do 35 kg) a Matěj Tošovský (Masters nad 80 kg), Eliška Štemberková (starší žákyně 10 – 11 let nad 35 kg) a Jakub Runštuk (starší žáci 10 – 11 let nad 40 kg) si odvezli třetí místa a bronzové medaile.

V Sokolově se také vyhlašovalo pořadí celkového bodování české ligy kyokushin karate. Do celkového pořadí mohli zasáhnout pouze závodníci, kteří se zúčastnili alespoň tří z celkových čtyř ligových turnajů. Ani tady se opravdu Okami Team nemá zač stydět. Matěj Tošovský je pro rok 2022 Mistrem ČR v kyokushin karate v kategorii Masters nad 80 kg. Mistryní republiky v kategorii starších žákyň do 30 kg se stala také jeho dcera Adéla Tošovská, která je zároveň vicemistryní republiky v kategorii starších žákyň do 35 kg. Eliška Štemberková ve své kategorii starších žákyň nad 35 kg vybojovala skvělé celkově třetí místo. A Jakub Runštuk si za své celoroční ligové zápasení vysloužil speciální pohár za skvělou techniku boje, tzv. „Best Technique“.

Sokolovským turnajem Okami Team zakončil závodní pouť rokem 2022 a připravuje se na turnajová zápolení v roce 2023. Nezapomeneme vás o nich průběžně informovat.

Jakub Kašpar