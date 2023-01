„K tomu, abych ho založil, mě motivoval můj trenér. Navrhl mi, jestli nechci tady založit svůj tým, abych karate úplně nezanedbal, protože to bylo v době, kdy jsem z aktivního závodění po přesunu z Prahy do Rudníku už trochu vypadl. Zkušenosti už jsem na to měl, věk taky, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ vzpomíná Miroslav Khuda. Dojo pojmenoval Okami Team. Ōkami (狼) znamená vlk, tedy tým vlka.

O necelé tři roky později, na podzim 2017, Okami Team, který se kromě Kyokushin karate zabýval aspoň okrajově i tréninky graplingu, brazilského jiu-jitsu či MMA, nejen stále existoval a jeho členové se účastnili závodů české a polské ligy, ale začal také pomalu růst. K rudnickým tréninkům přibyly také tréninky ve Vrchlabí. Zpočátku v tělocvičně ZŠ Náměstí Míru, po covidovém roce 2020 se pak přesunuly do tělocvičny ZŠ Školní.

Reprezentanti Okami Teamu začali vozit medaile z turnajů. Určitě nesmíme zapomenout připomenout jména Kryštofa Pomahače, Matyáše Mařáka, Davida a Jakuba Hamplových nebo Matyáše Lukeše, kteří už dnes v týmu nejsou, nebo ukončili svoje závodní působení, ale před pár lety dělali svými výkony skvělé jméno nejen týmu, ale také Rudníku a Vrchlabí.

Velký zlom přišel po letních prázdninách 2022. Okami Team totiž o sobě začal v turnajové sezóně 2022 dávat víc vědět a ukázalo se, že zájem o trénování tohoto plnokontaktního bojového umění v Rudníku a Vrchlabí je větší, než by se zdálo. V září se na trénincích v Rudníku místo obvyklé desítky žáků začal scházet dvojnásobek lidí, ve Vrchlabí pak počet členů týmu přesáhl dokonce třicítku.

„Skvělé je, že zatím lidé neodpadávají. Dnes jsme na české poměry Kyokushin Karate docela velký tým, jsme vidět i v rámci světové asociace World Kyokushin Budokai, které jsme členy. Žáci poctivě cvičí, chodí na tréninky, připravují se na zkoušky na vyšší zdatnost. Od září už jsme měli dokonce dva termíny zkoušek, kdy letošní nováčci dokázali, že mají na postup do 10. kyu, tedy na první barevný pásek – ten oranžový,“ pochvaluje si trenér, neboli sensei, Khuda.

Dnes tým reprezentuje docela pěkná škála bojovníků – Viktor Jirásko, Aleš Drefko, Jakub Runštuk, Eliška Štemberková, Jakub Sýs, Antonín Kašpar či Adéla a Matěj Tošovští. A s chutí závodit se už hlásí i nováčci, kteří přišli teprve v září minulého roku. V roce 2022 se Okami Team vydal poprvé na zkušenou na Mistrovství Evropy, které se konalo v Dębici v polském Podkarpatském vojvodství. Medaile nepřivezli, ale utkat se s evropskou špičkou bylo k nezaplacení. A Matěj a Adéla Tošovští letos pro Vrchlabí v turnajích české ligy Kyokushin karate nakonec vybojovali tituly Mistr České republiky.

Tým své narozeniny oslavil na Tři krále – v pátek 6. ledna – v místě svého vzniku, v rudnické školní tělocvičně. „Jsme sportovci a bojovníci, takže hlavní část oslavy byl pochopitelně trénink. Společný pro rudnickou i vrchlabskou partu, které se ale znají, protože společně trénují docela často, navíc máme společně i soustředění, tzv. Bushido campy,“ říká trenér Khuda. Ale rychle dodává, že pochopitelně nechyběl ani stylový narozeninový dort. „Mám radost, když vidím plnou tělocvičnu žáků. Je skvělé, když je vidět ten zájem a zápal, se kterým do toho naprostá většina jde, když máte před tréninkem obavu, aby se všichni do té tělocvičny vůbec vešli. Přitom bývaly zpočátku i časy, kdy jsem trénink musel zrušit, protože třeba všichni onemocněli a nikdo nemohl přijít. Dnes, i když je chřipková epidemie, se nás na narozeninovém tréninku sešlo 33. To je opravdová radost", říká Miroslav Khuda. „Raduju se i z toho, že moje trenérská práce přináší dětem i dospělým, kterých už na tréninky chodí asi desítka radost a výsledky. Karate je učí disciplíně, respektu, odhodlání, posilují nejen svaly, ale taky ducha a nacházejí nové spolehlivé přátele,“ dodává sensei Khuda.

Okami Team má před sebou novou závodní sezónu. Připravuje se na čtyři kola české ligy Kyokushin karate, stejně jako na polskou ligu. Poprvé by chtěli vyrazit také na závody do Německa a už podruhé míří na Mistrovství Evropy. „To se bude konat tentokrát v Barceloně. Už začínáme rozhazovat sítě. Sháníme sponzory, protože jako tým, závodníci sami a jejich rodiče bychom náklady na cestu na mistrovství do Španělska finančně nezvládli. Ale jsem optimista, věřím, že na začátku května na barcelonských tatami budeme stát,“ uzavírá Khuda.

Jakub Kašpar