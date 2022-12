Zlatou vybojoval odhodlaným způsobem zápasů v kategorii starších žáků nad 40 kg rudnický Jakub Runštuk. Hned dvě bronzové medaile – v kategoriích starší dorostenci do 60 kg a starší dorostenci do 65 kg přivezl do vrchlabské Harty Antonín Kašpar, bronz brala v kategorii starších žákyň do 35 kg hartecká Adéla Tošovská a v kategorii starších žáků do 40 kg Aleš Drefko z Rudníku.