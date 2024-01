Rok s rokem se sešel a SDH Semily I. na listopadové Výroční valné hromadě hodnotil svou činnost za rok 2023, která byla plna shonu, práce a to nejen pro sbor a jeho prezentaci, ale i ve prospěch našich semilských spoluobčanů a prezentace města nejen v Semilech, ale i v rámci celé naší rodné vlasti.

SDH Semily I. v roce 2023 | Foto: www.sdhsemily.cz

Při zpětném ohlédnutí sbor uspořádal, byl spoluorganizátorem a nebo se podílel na 10 kulturně-společenských akcích, jako například Semilská pouť nebo Semilský Pecen. Některé pořádal na zahradě zbrojnice nebo na semilském Ostrově či stadionu. Údržba techniky, hasičské zbrojnice a jejího okolí je nedílnou součástí práce našich členů. Na jaře 2023 se podařilo, i díky podpoře města, zakoupit zánovní soutěžní stříkačku, nezbytnou pro konkurenceschopnost hlavně naší mládeže na soutěžích v rámci hasičského sportu. Za obětavost a práci jako takovou sbor pro své členy uspořádal v září 2023 pobytový prodloužený víkend na chatě v Rokytnici nad Jizerou. Nedílnou součástí činnosti sboru je i charita. Konkrétně se jedná o Peříčkový týden, kde se podařilo na dobrou věc vybrat více jak 22.500,- Kč.

I práce s mládeží, která je nezbytnou součástí sboru, neutichla a neztratila se. Právě naopak. Sbor uspořádal už svůj 15tý hasičský tábor. Jako poděkování naší hasičské mládeži sbor pro ně uspořádal i poznávací výlet, letos do libereckého DinoParku. Významnou prací s mládeží je i účast na různých soutěží. Ať již na okresní nebo krajské úrovni, ale rok 2023 byl o to významnější, že se naše mládež probojovala i na republiku, kde zajisté ostudu, v tak velké konkurenci, neudělala. Jen malé ohlédnutí: O pohár dráčka Soptíka – celkově mladší 4.místo, starší 2.místo. Obdobná umístění získala na okresní soutěži Hry Plamen. Tam navíc naše mládež i dorost postoupila do krajských kol a u mladších a starších se podařil postup do závěrečného celorepublikového kola, jak jsem již výše uvedl. Nemohu zde uvádět všechna jména a konkrétní úspěchy, protože by byl můj příspěvek minimálně 2x delší, děkuji za pochopení.

Závěrem bych chtěl všem našim sestrám a bratrům, bez rozdílu věku a v čele s naším bratrem starostou, poděkovat za jejich práci, ochotu i čas, který sboru po celý rok věnují a přistupují ke všemu, co sbor dělá a to nejen pro sebe, ale i pro naše spoluobčany a město.

Ladislav Bruckner