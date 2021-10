A tak i letos, jak tažní ptáci, jsme se opět do Úpice slétli, však již uplynulo 61 let od našeho vahařského vyučení v roce 1960. Rozešli jsme se, ale nikdo se v životě neztratil. Scházíme se již 30let. Před rokem nám covid tu kulatou oslavu pokazil, ale nevzdali jsme to…

Setkání v Úpici po 61 letech od vyučení. | Foto: Ladislav Brát

A tak ve středu 22.9. jsme se opět sešli na Veselce, v April baru. Přijeli jsme z Prahy, Trutnova, Malých Svatoňovic, Havlovic… Cestou na Veselku jsme se zastavili u bývalého internátu, u vily podnikatele Oberlandera, dnes městského pensionu. I po letech se nám zde ožívají vzpomínky na dobu našeho úpického mládí. Věřte, že i když dnes klopýtáme, přesto nenaříkáme, naopak jsme hrdi na to, že jsme naší Úpici i my v mnohém pomohli. Budovali jsme koupaliště na Podrači, hvězdárnu, letní divadlo, … nestěžujeme si, naopak nás to těší. Však Úpice nám také do života také něco dala.