Pavlína Filipovská nám o sobě řekla i spoustu dalších zajímavostí. Víte například, že dodnes ráda jezdí na koni a v padesátých letech se stala i mistryní republiky v drezúře? Do jezdeckého oddílu ji přijímal tehdejší náčelník Sokola pan Nerad. Její první kobylka se jmenovala Aranka a poprvé na ní jela v jízdárně pražského hradu. Koně pro ní zůstali láskou na celý život. Nebo jste věděli, že jejím spolužákem byl i pozdější prezident Václav Klaus? Také nám prozradila, že dodnes má před každým představením trochu trému.

Láska ke koním ji hluboce ovlivnila. Proto chtěla jít studovat veterinu, ale veterina se tehdy studovala jen v Brně a Pavlína je rodinný typ a v Brně by se jí stýskalo po rodině i rodném Žižkovu, tak to vzdala. Po prázdninách v roce 1959 zkusila jít na konkurz do nově zakládaného divadla Semafor o kterém se dozvěděla z nenápadného inzerátu v tehdy hodně oblíbeném časopise Mladý svět. Divadlo Semafor tehdy začínalo ve sklepních prostorách po biografu v ulici Ve Smečkách. Nejprve šla nehezkým domovním průchodem a schodištěm dolů do suterénu. Dole létacími dveřmi vstoupila do zaprášeného a zanedbaného zšeřelého kina. Vepředu na jevišti seděl u letitého piana kluk s čupřinou v modré košili s krátkým rukávem. Byl to Jiří Šlitr. Dostala text písničky aby ji zazpívala. Byla to později velmi známá a úspěšná písnička Včera neděle byla. A snad i proto, že se na konkurz dostavila jediná, tak ho vyhrála a tím začala její herecká kariera.

Také nám vyprávěla o svém otci, který když mohl rád se chodil dívat na každé její představení. Sedával v prní řadě a Jiří Suchý si ho všiml. Jednou ho požádal o záskok v představení Člověk z půdy za Miloše Kopeckého. František Filipovský souhlasil, ale za necelé odpoledne se nestihl naučit text, a tak první představení bylo hodně improvizované. Na toto první představení jeho tehdejší účastníci dodnes rádi vzpomínají.

V sobotním večeru nám ještě Pavlína Filipovská vyprávěla celou řadu dalších zajímavostí. Všem návštěvníkům se její vyprávění velmi líbilo a i po představení si s ní ještě někteří povídali. Dokonce se s některými i vyfotila!

Jaroslav Blažek