Zahradní slavnost navštívilo přibližně 150 hostů, kteří zhlédli taneční a pěvecké vystoupení klientů, mohli si vyzkoušet sportovní aktivity, největší zájem byl o ruské kuželky. Byly připraveny ukázky práce klientů, kroniky, tvořivá dílnička pro děti a bohaté občerstvení. Velký zájem z řad návštěvníků byl o prohlídky vnitřních prostor stacionáře. O příjemnou zábavu se postaralo Duo Vosa Band, které hrálo nejen k tanci, ale přítomní se mohli zapojit do různých pohybových her. Celou oslavu provázelo krásné slunečné počasí a návštěvníci se rozcházeli s příjemnými zážitky a dobrou náladou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.