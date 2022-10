Většina návštěvníků se obává, že trasa Stezky korunami stromů může být náročná, a právě pro seniory nevhodná, to ale marketingový ředitel Stezky Zdeněk Pop vyvrací: „Mezi přednosti Stezky patří, že je bezbariérová a na vrchol věže vede pouze mírné stoupání. Procházku a výhledy do krajiny si tak mohou užívat maminky s kočárky, vozíčkáři i senioři, kterým letos věnujeme celý měsíc říjen.“ Pokud by i tak bylo pro vaše nejbližší stoupání náročné, na pokladně Stezky je k zapůjčení vozíček zcela zdarma.