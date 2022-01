Pilníkovští koledníci se sešli na náměstí a než se vydali do pilníkovských ulic jim požehnal farář Ján Kubis.

Sbírku tradičně pořádá Charita České republiky a je v České republice největší charitativní sbírkou. U nás v Pilníkově je již od prvního ročníku hlavní organizátorkou paní Iveta Bubeníčková. Má k dispozici tři zapečetěné pokladničky a tedy i tři skupiny koledníků na každý den. Nyní je možné do pokladniček přispět až do 16. ledna, a to buď na radnici nebo v obchodě COOP na náměstí. Poslední pokladnička bude umístěna přímo u paní Ivety Bubeníčkové.

A na co letošní příspěvek půjde? Oblastní charita Trutnov chce výtěžek sbírky 2022 použit k zakoupení nových elektrických polohovacích lůžek pro charitní půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek. Další část příspěvku bude použita na zakoupení automobilu pro domácí hospicovou paliativní péči, na projekty v Indii v oblasti Bangalor a na krytí nákladů mimořádných událostí.

V první sbírce v Pilníkově v roce 2015 místní obyvatelé přispěli částkou 2844 Kč a od té doby se dary každoročně zvyšují a přibližují se k 10 tisícům. Co myslíte, přesáhne výtěžek letošní pilníkovské sbírky 10 tisíc korun?

Jaroslav Blažek