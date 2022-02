Dne 23.října do klubu vozíčkářů v Trutnově zavítal již potřetí veterán klub ze Dvora Králové na Labem se svými auty starších typů a značek. Auta byla pěkně naleštěna. Po krátké prohlídce aut a zodpovězení dotazů se někteří členové klubu mohli svézt v některém autě. I když bylo špatné počasí, byla to hezká akce a příští rok bychom byli rádi, kdyby se zopakovala. Jeden z řidičů pan Z. Jedlička nabídl, že by mohli přijet v létě nebo se setkat na některém z výletů. Zkusíme to s předsedou veterán klubu p. Šimkem domluvit.

LUBAWKA - NÁKUP V POLSKU

V sobotu 13. listopadu jsme s klubem poprvé vyrazili dle přání Marys a dalších zájemců na předvánoční nákup do polské Biedronky v Lubawce. Jedinečností tohoto obchodu je, že tam prodávají převážně pouze polské výrobky. I když jsme byli 4 vozíčkáři a Biedronka v Lubawce malý obchod, tak nákup proběhl v poklidu a každý si nakoupil, co potřeboval a za levněji než u nás.

Po nákupech jsme se přemístili do Batňovic do Restaurace U Bulánka na Svatomartinské hody, kde si většina z nás dala husu. Při společném stolování se skutečně slušelo v duchu poděkovat i sv. Martinovi, že ještě letos pro naši akci poslal příjemnou výletní teplotu a žádné náledí, hlavně že neklouzalo, což je pro vozík zásadní a tak jsme se spokojeni vrátili v pořádku domů.

PROMÍTÁNÍ O PAMÁTNÝCH STROMECH

Při setkání Klubu vozíčkářů v Trutnově 24. listopadu 2021 jsme díky návštěvě pracovníků ze Správy KRNAP měli možnost zhlédnout fundované promítání a vyprávění o památných stromech. Památných stromů je cca 400 a nejmohutnější památný strom je Vejvodova lípa na Pastvinách se svým obvodem 1305 cm. Ochranné pásmo památného stromu je kruh, jež strom chrání před nežádoucí činností (např. terénní úpravy, odvodňování, ochrana před chemickými prostředky) a chrání základní i vzdálenější kořeny. V gesci ochrany KRNAPu je celkem 26 památných stromů. Památné stromy poznáme podle informační tabulky s malým státním znakem ČR a popiskem. Někdy bývá strom prohlášen za památný i z popudu zachování pověsti z okolí (Svatováclavský dub neboli Tisíciletý ve městě Stochov), slyšeli jsme zajímavé povídání o zpívající lípě nebo lípě u statku Tomášových v Poniklé (vysazena na počest rodu Habsburků). Na závěr přednášky nám byl vysvětlen hlavní význam stromů, a to produkce kyslíku a v létě ochlazování. Přednáška byla moc zajímavá a všem se nám líbila.

SETKÁNÍ DOBRÝCH DUŠÍ – NAŠI DOBROVOLNÍCI

Poslední listopadový den patřil setkání dobrovolníků, kteří se v rámci svého volného času podíleli, každý jinou formou, na aktivitách vozíčkářů. V letošním roce se objevilo i několik nových dobrovolníky a již během roku ukázali své výjimečné kvality. Ve velmi příjemné atmosféře jsme sdíleli zážitky z celého roku, čas se našel pro osobní povídání. Dobrovolníkům patří velké poděkování, které ředitel Klubu vozíčkářů Trutnov Jan Roček vyjádřil drobnými dárky a zdobenými perníčky. Pomoc všech dobrovolníků byla velkou podporou vozíčkářům po celý rok, přejeme jim do nového roku vše dobré!

ČESKO-FRANCOUZSKÉ VÁNOCE

A zas po roce Vánoce, Vánoce přicházejí … tak opět po roce proběhlo vánoční setkání klubu vozíčkářů se vším, co k vánočním svátkům patří. Cukroví, vánočky, obložené chlebíčky i bramborový salát s bílou klobásou. Čaj a kávička, kdo co si jak přál. Francouzská návštěva (ředitel Simon se od loňského roku naučil i mnoho českých slov a při pomalém povídání i česky rozumí a 3 stážisti – Violette z Alsaska, Simon z Castres a Mathieu z Bourg-les-Valence) se seznamovala s tradičními českými vánočními zvyky, jako jsou např. rozkrojení jablíčka, házení střevíčkem (to se týká svobodných dívek), pouštění skořápek ořechů se svíčkou. Každý, kdo měl zájem si mohl podle libosti vyzkoušet. Přátelská vánoční atmosféra vládla po celou dobu setkání a účast byla opravdu početná. Všichni dohromady se společně vesele bavili i zpívali nebo se alespoň pokoušeli o francouzskou písničku. Úplně na konec jsme měli možnost shlédnout úžasnou přehlídku dovedností asistenčního šikovného pejska Zacka od vozíčkářky Věry. Děkujeme vřele všem za toto uskutečněné milé sekání plné vánoční atmosféry.

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

Ve středu 8. prosince se konalo v restauraci Jednička již tradiční každoroční předvánoční posezení jako hezké a příjemné zakončení všech akcí daného roku. Na něm si navzájem předáme dárky k Vánocům a dáme si dobré jídlo. Každý rok nám náš pan ředitel Jan Roček pekl perníky (betlém + nějaký malý), ale letos nám udělal krásné obrázky z maličkých kamínků ve tvaru kostiček s motivem několika pejsků, kočky a ptáčka. Posezení opět proběhlo v příjemné atmosféře a budeme se těšit na další rok.

A touto poslední akcí bychom rádi za klub poděkovali všem sponzorům a podporovatelům, že díky jejím dotacím a darům můžeme jako klub fungovat, jezdit na výlety a hradit další výdaje, na které bychom bez vaší pomoci neměli finanční prostředky a dobrovolníkům, že nám na všech akcích pomáhají, bez vás bychom žádnou akci ani podniknout nemohli, a to by byla veliká škoda.

Jan Roček, ředitel Klubu vozíčkářů v Trutnově