V neděli 12.6. proběhl na parašuťáku půlmaraton od firmy HITACHI Energy (bývalé ABB), kde jsme již potřetí reprezentovali náš Klub. Ředitel Honza R. napekl perníky i s ukrajinskou tématikou a přidal broučky z korálků, které také vyrábí. Fandili jsme závodníkům, nabízeli výrobky, kdo měl zájem, tak si prohlédl kroniku.

Hejtman

V středu 22.6. nás navštívil hejtman Královéhradeckého kraje pan M. Červíček. Besedy se i zúčastnili starosta Trutnova p. Rosa a místostarosta p. Eichler, téma bylo, co se v Trutnově zlepšilo (pěší zóna z náměstí na nádraží autobusové, nové bezbariérové WC na náměstí) a co se v budoucnosti z hlediska bezbariérovosti bude řešit. P. Červíček povídal o historii u policie - ředitel policie Královéhradeckého kraje, ředitel dopravní policie i policejní prezident v Praze. Přihlásil se do voleb, jeho strana vyhrála, a stal se hejtmanem Královehradeckého kraje. Budeme rádi, když zase přijede. Akce se zúčastnila Olenka z Ukrajiny se synem Davidem.

KUKS

V sobotu 25.6. jsme vyrazili na výlet do Hospitalu Kuks. Opět s námi jela maminka z Ukrajiny s 2 dcerkami. Prohlídka začla v obrazárně, kde jsme se seznali s zakladatelem Kuksu F. A. Šporkem, historií rodu i pečovateli hospitálu. V hlavní chodbě jsme viděli nástěnné malby Tanec smrti. V kostele Nejsvětější Trojice hrálo hudební uskupení Soli Deo z Děčína na přírodní nástroje z různých rohů zvířat. V druhé nejstarší barokní Lékárně U Granátového jablka jsme slyšeli pikantnosti z řemesla lékárnického. Prohlídka skončila v lapidáriu s originály soch ctností/neřestí sochaře M. B. Brauna. Přejeli jsme do hospody Na sýpce, kde jsme měli levnější skupinový oběd. Cestou zpět jsme měli na Výšince zmrzlinu jak sladkou tečku po krásném výletu.

Pardubice

V sobotu 2.7. jsme se vydali na výlet do Francouzské Aliance v Pardubicích. Přátelé z Aliance nám připravili program formou zábavy. Po přivítání jsme zasedli ke společné kávě a povídali si o běžném životě, došlo na dotazy jak se žije ve Francii. Následovala zkouška mluvení ve francouzštině. Někteří přemýšleli jak/co se řekne francouzsky. Kamarádi připravili snídani po francouzsku - šunka, sýr, vařené vajíčko, bageta a croissant s jahodovou a meruňkovou marmeládou. Po snídaní proběhl kvíz o znalostech Francie. Následně ředitel Simon a Barbora připravili palačinky po francouzsku a někteří si zkusili udělat palačinku s Nutelou a marmeládou.

VETERÁNI

V sobotu 9.7. k nám již počtvrté zavítali veteráni z VCC ze Dvora Králové. Přijeli s 5 auty a 1 motorkou, kterou již má 4 roky slíbenou naše dobrovolnice p. Lída M. a konečně se dočkala. Když jim ředitel Honza R. rozdal dárky a oni se občerstvili pohoštěním, tak došlo k povídání a dotazům k starým automobilům. Mezi automobily byl i motocykl z 1945. Někteří si nasadili helmy - plenbák, jiní se svezli velkým americkým autem dlouhým jak limuzína. Při zpáteční cestě jsme objeli několikrát kruhák pod Tescem. Kameramanka Lenka Š. jela v autě bez střechy a všechno natáčela. Při přejezdu náměstí na nás lidi mávali i si nás fotili. Prostě paráda.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

V sobotu 16.7. jsme jeli do Národního hřebčína v Kladrubech n/Labem. Tam nás uchvátilo vlídné profesionální přijetí zaměstnaneckého kolektivu. Péče o koně probíhá denně. Ukázněnost z naší strany tvořila druhou stranu pomyslného oboustranného respektu. Za výkladu, ten pro 2 mladé ukrajinské přátele probíhal i v ruštině, jsme shlédli kočárovnu, postrojovnu a muzeum, prošli jsme komplexem dokonale uspořádaných budov z počátku 19. stol.. Kolem rozlehlé venkovní jízdárny stojí stáje pro mladé koně, porodna hříbat, brána kudy vjížděl panovník z Vídně i Kaple Povýšení sv. Kříže. Chová se tu 500 starokladrubských koní. Viděli jsme kováře při kování podkov, kočár T.G. Masaryka i pozlacený kočár církevních hodnostářů. Na starokladrubského koně můžeme být hrdi, hřebčín je jedním z nejstarších na světě, svou tradicí od 14. století a výcvikem koní pro císařské i královské dvory zvyšuje českou prestiž u dánského královského dvora a královské jezdecké gardy v Švédsku.

Ukrajinské perníčky

V pátek 29.7. se uskutečnilo v prostorách ukrajinského komunitního centra pod dohledem Máši již druhé zdobení perníčků s ukrajinskými dětmi, které opět nezklamali svou tvořivostí.

Farma HUCUL ve Vítkovicích pod Janovou horou

Klub vozíčkářů navštívil Farmu Hucul již před 5 lety. A když se k tomu přidá laskavost ředitele KRNAPu R. Böhnische, tak jsme zažili snad nejlepší výlet, co historie klubu pamatuje. V sobotu 13. 8. jsme si zajednali také ideální počasí. Odolný horský kůň Hucul pochází ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny – tahá dříví, zapřahá se, orá pole. Je chytrý, vytrvalý, pracovitý, šikovný, obratný, ovladatelný. Když je nahrazují stroje, tak se zapřahají do vyjížďkové turistiky. Farma má 89 koňů, 35 krav, kozy a ovce a hospodaří na 180 hektarech ve Vítkovickém údolí. O koně z farmy je velký zájem, 10 koňů je v strážní službě KRNAPu, je příhodnější potkat Stráž parku na koni než čtyřkolce. Kůň usnadní komunikaci, s provinilci je lepší domluva. Strážce si sám koně chystá, sedlá, transport, ustájí …. Strážci staví auta v zákazech, cyklisti na elektrokolech se dostanou do vyšších poloh, kontrolují klidové zóny i chování lyžařů, informují o ochraně přírody. Po hřebelcování i čištění kopyt bylo nutné si vybrat velikost přilby a řadit se za nástupové schůdky: vzhůru do sedel! Pomohli dobrovolníci, asistenti, za což rovněž patří velké díky. Pohodové projížďky se účastnili i ukrajinské maminky se svými dětmi. Očka všem zářila, poznali jsme, že rčení „nejkrásnější svět je ze sedla koně“ je pravdivé. Rozjasnil se den. Postupně jsme se přesouvali do hospůdky, kde jsme byli zváni na boršč od kuchařky z Ukrajiny co zde pracuje. Po řízečku s brkaší, limče či pivečku jsme se olizovali. Zažili jsme milé prostředí a lidi, na něž budeme vzpomínat. Děkujeme Krakonošovi s doporučením: navštivte farmu Hucul. Nebudete litovat.

Den Nezávislosti Ukrajiny

V prostorách ukrajinského komunitního centra, které vede Máša, se ve středu 24.8. uskutečnila malá oslava výročí Dne nezávislosti Ukrajiny. A jelikož s Mášou náš klub spolupracuje od dubna, tak jsme byli pozváni na malou oslavu, kde někteří byli i v národních krojích. I ředitel Honza R. dostal od Máši jednu krojovou košili.

Jan Roček, Klub vozíčkářů Trutnov