V Lomnici nad Popelkou mají pro běžce – malé i velké – připravenu jednu zvláštnost. „Dospělí se těší na guláš po závodě, který jim s láskou a péčí připravují naše sestry. Děti, aby dospělým nezáviděly, dostaly perníkové logo Sokola. Připravili je studenti oboru cukrář Střední školy v Lomnici nad Popelkou. Vykrajovátka si vyrobili na 3D tiskárně. Nejúspěšnější mladí běžci si ještě pochutnali na dortech od budoucích cukrářů, které dostali na stupních vítězů.

„Této spolupráce s místní střední školou si nesmírně vážíme a jsme za ni vděčni. Stejně jako za podporu města, od jehož vedení jsme dostali zapůjčené oplocení na trať, a řadu dalších věcí, bez kterých by se závod jen těžko organizoval,“ říká hlavní organizátor Petr Sádek, který je náčelníkem T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou a místonáčelník České obce sokolské. V Lomnici se na organizaci podílelo dalších 35-40 organizátorů.

„Startovalo i hodně běžců z Prahy, protože jsou podzimní prázdniny a oni tady tráví volno. Víme zase o našich členech, že startovali například v Brně, protože tam jsou na návštěvě u příbuzných,“ dodává Petr Sádek s tím, že ho těší, že s některými účastníky se vidí již poněkolikáté. „Pochvalují si zázemí, které poskytuje naše sokolovna a péči, jaké se jim zde dostává. Proto se k nám na start vracejí opakovaně a to mně hřeje u srdce,“ dodává Petr Sádek.

Trať 6,5 km nejrychleji zdolala Simona Jiřičková v čase 27´:02´´ a v mužské kategorii loňské vítězství obhájil Jiří Čivrný – 22´:03´´. Zajímavým startujícím bezesporu byl trenér biatlonové reprezentace Zdeněk Vítek, který působí v nedaleké Jilemnici.

Kromě perníku, guláše a dortů pro nejmenší, v cíli všichni závodníci dostalii zaslouženou medaili, na které je připevněn skleněný náramek v barvě trikolory z dílny předního světového výrobce skla, Preciosy.

Atmosféra byla skvělá a přátelská. Všichni běžci tak naplnili heslo letošního 4. ročníku Sokolského běhu republiky. “Jedinec nic, celek vše!”. Celkově si atmosféry společného běhu na 53 místech po republice užily tisíce běžců po celém Česku, i daleko za jeho hranicemi (8 míst – například Dallas, , Ottawa, Curych, …). V Praze bylo na startu 522 závodníků

Hlavní závod konaný v Praze potvrdil velkou oblibu u sokolů i široké veřejnosti a na jeho start se 28. října postavilo celkem 522 závodníků. Rozmanitý program u Tyršova domu, sídla České obce sokolské, zahájily už od 11 hodin závody dětí a na start se v kategoriích do 6, 10 a 14 let postavilo celkem 135 malých závodníků. Velká chvíle a vyvrcholení společné oslavy přišla ve 14 hodin, kdy se ne start postavilo několik tisícovek běžců na 53 místech Česka, aby hromadně vyběhli. Ještě těsně před startem se proběhla online zdravice s ambasadory zapojenými do běhu v dalších lokalitách, například s Ivanou Večeřovou z Brna, Radkem Liškou z Terezína nebo Veronikou Preti z Kačice.

O startovní výstřel se v Praze postarala starostka České obce sokolské Hana Moučková spolu s předsedou Odboru sportu Janem Hauptem, která k závodu dodává: „Dělá mi upřímnou radost vidět každý rok zvyšující se počet běžců na akci, která navazuje na první Rozestavný běh z roku 1919. Slavíme výročí republiky pohybem, který nám je v Sokole vlastní. Myslím si, že i krásné počasí přispělo k velkolepé oslavě výročí republiky, i 160 let Sokola.“ Do kopců Petřínských sadů se posléze vydalo 387 běžců včetně sportovců Davida Svobody, Martina Koukala, Radka Šloufa nebo Jiřího Ježka. Na startu nechyběl ani senátor Parlamentu České republiky Pavel Fischer.

To, že je jednou z hodnot Sokola soudržnost, potvrdili běžci ze všech koutů světa, když v rámci své registrace přispěli více než 100 000 Kč děčínské sestře Valince, která bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Není pochyb, že tato velkorysá částka malé slečně pomůže s nákladnou léčbou a potřebnými rehabilitacemi. A aby to nebylo málo, na pražském závodě v ČEZ Energy zóně závodníci a veřejnost vysportovali na handbiku dalších 51 584 Kč. S tím ve finálové jízdě pomohli i předseda Odboru sportu České obce sokolské, Jan Haupt, a moderátorka Lucie Výborná.

V zahraničí se ještě poběží

Tisíce běžců a stovky organizátorů spojili ve sváteční den síly, aby si připomněli tradici a zároveň ukázali, že dokážeme při sobě držet i v dnešní rychlé době. Většina míst, která se letos do oslavy pohybem zapojila, má po dnešním dni odběháno. Ale přeci jen se ještě bude slavit! Bratři a sestry z Washingtonu, San Francisca, Lisabonu a Curychu vyběhnou tento víkend, protože tam volno na český státní svátek nemají. A pak si můžeme zase říct, za rok Nazdar na startu!

Jiří Reichl