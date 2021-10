V údolí osady Bolkov je spousta krásných chalup s truhlíky plných kytiček a záhonků, které ještě nespálil mráz. Zřícenina evangelického kostela nám připomíná, že už se blížíme k Hospůdce u Petry, kde je cíl naší cesty. A to nejlepší na konec – tradiční občerstvení s chlebem a sádlem se škvarky, navrch cibule a kyselá okurka! Pro děti zase palačinky. Všichni dostali diplom za zdolání pochodu, děti si kreslí a lepí obrázky, které cestou nasbíraly, potkávají se tu sousedé a kamarádi a vůbec – přijďte příště pobejt a uvidíte! Bylo nás 110!

Zdravíme se s kamarády cyklisty, humor jim nechybí ani po zdolání všech kopců. Pokračují lesem směrem na Svobodu nad Úpou a my obracíme ke kříži, kde začíná obec Rudník. Teď už je nám veselo, protože pěšinka běží okolo chatiček stále z kopce. Všude už je vidět přicházející podzim, listí na stromech žloutne a červené šípky vystrkují hlavičky.

V lese koukáme, jestli přeci jen nerostou, ale kromě prašivek žádné houby nenacházíme. Nevadí, stejně máme co dělat, abychom zdolali poslední lesní pěšinu, která strmě stoupá k Hoffmannově boudě. Tady je možnost odpočinku a občerstvení. Ti zdatnější pokračují až na Černou horu. A konečně také vylezlo sluníčko mezi mraky, aby nás potěšilo svými paprsky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.