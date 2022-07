Čtvrtek 27. ledna – první host z Psího útulku v Trutnově - Poříčí

Ve čtvrtek byli u nás v klubu na faře první letošní hosté, vedoucí psího útulku v Trutnově slečna Lucie S. a také její svěřenec pes Bertík. Lucka nám představila místní trutnovský útulek v Poříčí. Ten byl založen 1999 městem Trutnov a je jím i plně financován, což u jiných útulků v ČR není běžné, pouze dostávají od města příspěvek. Psi se do útulku dostávají z různých příčin - zaběhnutí, množírny, špatné podmínky, zemře majitel a další. Zaběhnuté psy vozí do útulku městská policie a když se do 4 měsíců nedohledá majitel, tak je dán k adopci. Mnozí psy jsou v hrozném fyzickém i psychickém stavu. Každý jde na 1-2 týdny do karantény, je prohlídnut veterinářem, odčerven, odblešen, oočkován, očipován a zaregistrován. V útulku mají 4 karanténní kotce, ty se denně čistí a dezinfikují, deky a pelíšky se často perou. Psům dávají kvalitní krmivo, aby podvyživení psi nabrali zpátky svoji váhu a dostali správné živiny a uzdravili se. Také nám Lucka řekla o množírnách jako odstrašující případ. Jako dárek jsme dostali jejich letošní kalendář. Všem se přednáška líbila a snad to nebyla poslední návštěva, rádi bychom podpořili záslužnou činnost útulku.

Středa 9. března – Bonjour Trutnov

Ve středu jsme přijali pozvání Francouzské aliance v Pardubicích na akci Bonjour Trutnov, která se konala v Trutnově v rámci již 23. ročníku Dnů frankofonie. Sešli jsme se ve společenském centru Uffo, kde pro nás francouzští přátelé připravili program. Ten měl 4 části: zábavný test, povídání hostů na témata frankofonie, francouzská gastronomie a francouzské rozmanitosti. Sladkou tečkou na závěr byla ukázka výroby a také ochutnávka francouzských palačinek crêpes, které byly vážně skvělé. Potěšeni jsme byli i setkáním s našimi přáteli, kteří do Trutnova přijeli a které známe z přechozích akcí – ředitel Simon Gilmer, stážisté Violette a Tanguy, tlumočnice Barbora Č.. Francouzsky laděný večer všechny potěšil.

Středa 13. dubna - výročka

V tento den se uskutečnila jako každý rok výroční schůze i s novými členy. Dle programu se projednalo zvýšení členských příspěvků a byla podána finanční zpráva. Také letos proběhne 20. výročí činnosti klubu. Diskutován byl problém s dopravou, kdy v novém autobusu dojde ke snížení počtu míst pro vozíčkáře na 4. Dále se plánovaly nákupy a především program výletů a dalších akcí.

Středa 20. dubna – oslava narozenin Pavla

Dne 20. dubna proběhla malá oslava narozenin našeho místopředsedy Pavla za pomoci našeho kamaráda Luďka V. a jeho asistenta Milana, který Pavlovi pomohl zajistit občerstvení na oslavu, za což moc děkuje. Oslava proběhla v přátelském posezení a vesele.

Sobota 30. dubna – krmení nosorožců

Jednalo se o náš 1. letošní výlet, a to opět do zoo ve Dvoře Králové, kde jsme tentokrát měli s p. Hotovým domluveno krmení nosorožce. Na tento zážitek se všichni těšili. Účast byla proto maximální. Protože již vloni byl p. Hotový skvělým průvodcem a moc hezky se nám věnoval, tak mu náš ředitel jako poděkování předal vlastnoručně upečené a nazdobené perníky s vykrajovanými motivy zvířat a kroniku na CD. Přidaly se k naší skupině dvě maminky z Ukrajiny spolu s dětmi, které pobývají v Trutnově. Protože krmení nosorožce bylo domluveno až na 11 hodin, p. Hotový nás vzal k jiným zvířatům i něco o nich pověděl. Nejdřív jsme šli k surikatám, buvolům kaferským i zebrám bezhřívým. Poté jsme se přesunuli ke slonům, kde vyběhl samec okapi, tak i o něm jsme se od p. Hotového dozvěděli pár informací. A již nastal čas přesunout se na krmení k nosorožci Marvinovi.

Jeho ošetřovatel nás ale upozornil, že Marvin nemá rád, když má v blízkosti moc lidí najednou, tak jsme se museli střídat po malých skupinkách. Nakonec jsme se u Marvina hromadně vyfotili. Pak nastal čas se rozloučit s p. Hotovým a opět mu poděkovat za velkou ochotu se nám věnovat a dopřát nám nezapomenutelné zážitky. Ze zoo jsme se autobusem přesunuli do penzionu Za Vodou na kachnu s červeným zelím.

Pátek 13. května – akce Den pro rodinu

V pátek se konal 5. ročník Den rodiny, který proběhl Na Nivách u Střediska volného času v Trutnově. Dne rodiny se zúčastnili i členové Klubu vozíčkářů z Trutnova, kde představili své výrobky (ředitel Honza R. jako vždy napekl a nazdobil zajímavé perníky a vyrobil broučky z korálků vázané drátem) a Luboš L. s manželkou ukázali, jak se dá udělat košík z pedigu jednou rukou, a to při postižení jedné ruky. Nejen vozíčkáři si užili pěkné odpoledne s humorem a zábavou.

Sobota 21. května – piknik na Růžovém paloučku a nákupy v Polsku

Vydali jsme se na výlet do Polska do Biedronky v Lubawce na nákup a potom na Růžový palouček u Žacléře na piknik. Kdo mohl, tak si prošel labyrint a 3 vozíčkáři (Pavel, Luboš, Věra) se tam nechali na památku vyfotit. Piknik se moc povedl a i přes silný vítr jsme si ho užili i kochali se výhledy na Krkonoše. Pohoštění bylo super – grilovaná kuřata se zeleninou a polským chlebem byla moc dobrá a jako sladkou tečku na závěr jsme ochutnali 2 druhy polských zákusků s kávou. Ředitel Honza R. na piknik zajistil sponzorský dar – od sester ze Sladkých teček několik lineckých koleček. Opět jsme mezi námi mohli přivítat Olenu K. s dětmi z Ukrajiny, kterým se to také líbilo. Na chvilku za námi zavítal i starosta Žacléře. Spokojeni s plnými bříšky jsme se vraceli domů. Ale čekal nás ještě milý zážitek. Abychom mohli vrátit stoly a lavice na faru, tak náš ředitel domluvil s městskou policií p. Šantrochem, že můžeme vjet s autobusem do zákazu vjezdu a dokonce nám dělali s blikačkou na křižovatce, kde se staví kruhový objezd, doprovod, a tak jsme se na chvíli cítili jako V.I.P. hvězdy.

Jan Roček