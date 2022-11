„Oběma našim zápasníkům, Matějovi i Tondovi, děkuji za to, jak odpovědně se na tenhle turnaj připravovali. Je to poprvé, co náš tým vysílá sportovce na turnaj takového významu a Matěj i Tonda dali do přípravy všechno a věnovali maximum svého času,“ říká trenér Okami Teamu a zároveň šéf české větve World Kyokushin Budokai Miroslav Khuda. „Věřím, že mají na dobré umístění, byť konkurence bude obrovská. V každém případě to bude pro ně i pro náš tým veliká a cenná zkušenost,“ říká trenér.