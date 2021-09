Účast byla vysoká a zaplnila celou kapacitu děkanského kostela. Dobrovolné vstupné bylo určeno na financování restaurování varhan. Dále bude možné restaurování podpořit Adopcí varhanních píšťal, která je plánována na příští rok. Krom hledání finančních zdrojů mezi veřejností se počítá s žádostmi o čerpání dotačních programů Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Díky štědrosti posluchačů se na Prvním benefičním koncertu vybrala nečekaně vysoká částka, a to 20 067 korun. Všem dárcům a příznivcům hostinských varhan děkujeme!

Varhany postavil roku 1785 varhanář František Pavel Horák. Za dobu své existence byly několikrát zasaženy přestavbou, mj. byl k baroknímu nástroji dálkově připojen romantický nástroj Jana Tučka ve 2. pol. 20. století po zrušení františkánského kostela. Mechanický píšťalový fond je dodnes z většiny původní práce F. P. Horáka. Dispozice nemá obdoby díky dvojici rejstříků Mixtura a Cimbál. Původně nástroj disponoval i hlubokým 16‘ rejstříkem Quintadena na hlavním stroji. Po rekonstrukci tohoto hlasu by byl jediným tohoto varhanáře v celé republice. Zajímavá dispozice a dodnes nenarušená Horákova intonace dává tušit velkou naději na získání varhan s původním barokním zvukem. Organolog Národního památkového ústavu PhDr. Petr Koukal, PhD. nástroj označil za velký zázrak a potvrdil, že se jedná o nejzachovalejší dílo Františka Pavla Horáka u nás.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.