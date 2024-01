Jeho mnoho dechových hudeb, které drží tradici lidové hudby, ale potýkají se s problémy, že stále hledají nové hráče na dechové nástroje (trubky, tenory, trombony, ale i klarinety aj.). A vždy jen každý slyší: „To dnes mladé lidi nebaví. Dechové nástroje jsou pro ně moc náročné a téměř je nevyhledávají.“

Nástrojová obsazenost | Foto: Josef Vavřík

I tyto podobné názory jsme slyšeli v Trutnově, kdy se Městská hudba Krakonoška stále potýká s nedostatkem hráčů, zejména na trumpetu, tenory, klarinety aj. Když jsme dne 9. ledna navštívili ředitelku ZUŠ paní Mgr. Matyskovou, která nás mile přivítala, a ptali jsme se na úroveň a vedení dětí k dechovým nástrojům, hrdě nám paní ředitelka sdělila: „Máme u nás učitele Jaroslava Suchánka, DiS. a paní učitelku BcA. Barboru Kulichovou, kteří oba vedou Dechový orchestr a mají se žáky ZUŠ velmi příjemné zkušenosti – běžte se na jejich zkoušku podívat.“

A tak slovo dalo slovo a vypravili jsme se dne 15. 1. 2024 od 16:45 hodin s kapelníkem Městské dechové hudby Krakonoška panem Ing. Karlem Šramlem na zkoušku Dechového orchestru ZUŠ Trutnov do jejich zkušebny. Ta již byla plná asi 25 žáků z celkového počtu 42 žáků, kteří orchestr pravidelně navštěvují.

Po základním rytmickém rozcvičení nás přivítali skladbou A Thousand Years. Soustředěnost na dirigenta Jaroslava Suchánka a ladění bylo velmi dobré a zvuky lahodily našemu uchu. Oba dirigenti se během zkoušky průběžně střídali. Překvapilo nás bohaté obsazení orchestru: flétny, trumpety, , saxofony, baskřídlovky, trombony, klarinety, dokonce i i zvonkohra a další bicí nástroje. A dostali jsme i příležitost oslovit mladé muzikanty, které jsme motivovali i k držení hudebních tradic v oblasti lidové hudby, kdy se výukou přesné rytmiky mohou dostat až do zajímavých orchestrů.

Kapelník Krakonošky Karel Šraml jim vysvětlil poslání Městské dechové hudby Krakonoška a vyslovil i přání, že by nás potěšilo, pokud by měl někdo zájem projít i touto školou lidové hudby s Krakonoškou.

Než jsme se rozloučili se všemi muzikanty, kdy nám zahráli ještě skladbu Soul Bosa Nova, zeptali jsme se pana Jaroslava Suchánka: Jak dlouho vedete tento Váš skvělý orchestr s Barborou Kulichovou? A jak to děláte, že máte tolik dechových nástrojů? A jaké jsou Vaše plány? „Už existujeme v tomto provedení 3 roky a všechny to úžasně baví a je vidět, jak muzikantsky rostou. Vedení dětí k dechovým nástrojům zde bylo již před námi, ale dali jsme tomu novou tvář a nový systém. Všichni žáci, kteří se v naší ZUŠ učí na dechový nástroj, navštěvují tento orchestr. Jsme rádi, že ze strany vedení ZUŠ máme tak skvělou podporu. Minulý rok jsme s mladými muzikanty koncertovali v našem partnerském městě Würzburg a letos 18. 5. 2024 vystoupíme na festivalu Koletova Rtyně a na dalších akcích ZUŠ.. Určitě se na ně přijďte podívat“ A jak to vidíte se spoluprácí s Městskou dechovou hudbou Krakonoška? „Jelikož s Vámi občas hraji a znám Váš repertoár, tak spolupráci vítám a věřím, že brzy se najdou hráči, kteří to budou chtít vyzkoušet anebo třeba někdy bychom mohli udělat i společný koncert se společnými lidovými písněmi.“

Nakonec si učitel a dirigent Jaroslav Suchánek a kapelník Městské dechové hudby Krakonoška podali ruku na další spolupráci a byli rádi, že k této návštěvě došlo, neboť i celé vedení ZUŠ vnímá snahy na posílení zájmu o dechové nástroje již z aktivit v MŠ Horská, kde pravidelně hrají již 20 let. Po rozloučení jsme si s kapelníkem Šramlem řekli: „A pak že děti nemají zájem o dechové nástroje.“ Ano vše je v nás, jakým jsme vzorem pro mladé muzikanty a kam je vedeme a co jim ukazujeme. Stále radostní Jaroslav Suchánek a Barbora Kulichová nám to názorně ukázali.

Josef Vavřík