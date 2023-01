Zážitky ze svých toulek - měl přezdívku „toulavé house“- uložil do svých literárních děl, zejména do znamenitých předválečných humoresek, které splňují nároky na literárněestetická kritéria, i do svého Švejka, který nedosahuje už této literární úrovně podle hodnocení tehdejších významných literárních kritiků, i když jeho Švejk měl a má velký ohlas doma i v zahraničí.

Všeobecně je známý trvalý Haškův pobyt v Lipnici nad Sázavou, kde v malém domku žil se svou druhou ženou Ruskou a zde při alkoholickém opojení psal na pokračování svého Švejka, který se stal, navzdory nižší umělecké hodnotě, světoznámým dílem.

Před první světovou válkou - v červnu a červenci 1908 - zavítal Hašek také do Libáňě u Sobotky kde navštěvoval svou milou - Jarmilu Mayerovou (1887-1931), pozdější první manželku, která zde byla na zotavené u Ing. Františka Konopáska. Hašek tehdy přijíždíval na nádraží do Kopidlna. V té době se z nedostatku jiných příležitostí ucházel o místo obecního tajemníka v Sobotce. Pobýval také v Litomyšli. Těsně před vypuknutím první světové války se zdržoval ve Dvoře Králové n.L. u bratra sochaře O. Gutfreunda. Několikráte také u redaktora Julia Schmidta v Německém (Havlíčkově) Brodě, stejně jako v Chotěboři a i jinde ve východních Čechách.

V našem regionu je pak nejvýznamnější Haškův pobyt v Jasenné na Jaroměřsku, kam po vypuknutí první světové války odejel na doporučení svých pražských přátel, aby unikl slídivým očím a uším pražských fízlů. Zde od července až do srpna 1914 nalezl azyl u svého přítele Václava Hrnčíře (1890-1916), jasenského rodáka, syna sedláka a někdejšího starosty obce.

V. Hrnčíř učil se také na reálce v Náchodě v letech 1905-1909 a po maturitě jako vysokoškolák studoval stavební mostní inženýrství na České technice v Praze, kde se jako vysokoškolák v letech 1909-1912 (až asi do 1915?) seznámil se spisovatelem Jaroslavem Haškem a nelze vyloučit, že byl i členem Haškovy mýtotvorné Strany mírného pokroku v mezích zákona.

Jako přespolní jasenský studující Václav Hrnčíř (1890-1916) bydlel v Náchodě asi v letech 1905-1909 u pekaře Josefa Pozděny, Komenského třídě 365. Už tehdy byla náchodská reálka venkovským ústavem s velmi dobrými profesory. Někteří z nich přednášeli později i na univerzitě, například Václav Ertl, Otakar Chlup, Quido Hodura. Zejména dr. Q. Hodura probouzel v Hrnčířovi hlubší zájem o francouzštinu. Hrnčíře také velmi přitahoval rytířský sport – šerm, zprostředkovaný profesorem tělocviku Em. Roubalem. Za náchodských studií započal i Hrnčířův zájem o ruštinu, již se učil zřejmě soukromě u profesora a překladatele Jaroslava Frankela, a o ruskou literaturu. Zde také dne 28. 6. 1909 byl „uznán dospělým všemi hlasy“, kde tedy úspěšně maturoval. Posléze se stal vysokoškolákem, studující mostní inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze (1909-1914). Hašek se se svým ochráncem Hrnčířem pravděpodobně seznámil v Praze prostřednictvím Eduarda Drobílka, úředníka kanceláře rektora České techniky, a pravděpodobně se znali z doby založení Haškovy Strany mírného pokroku v mezích zákona. Hrnčíř stejně jako Hašek se učil vedle francouzštiny a němčiny také slovanským jazykům, a to ruštině a bulharštině.

J. Hašek po vypuknutí první světové války nalezl azyl v Jasenné na Jaroměřsku na Hrnčířově usedlosti čp.28 na Dolním konci obce k Šestajovicím a přespával ve studentském pokojíku. Zdržel se zde asi měsíc. Veselé příhody ze žní u Hrnčířů a Samků (Anička Samková byla Hrnčířova nevěsta) vylíčil v groteskní a mystifikační humoresce Nebezpečný pracovník (Humoristické listy, 28.8. 1914, s. 488-489), kde se vysmál sám sobě, své nešikovnosti při zemědělských pracích, takže se stává druhým lidem až nebezpečný..

Z Jaroměřska vytěžil celkem čtyři humoresky, z nichž nejzdařilejší je vedle Nebezpečného pracovníka asi elegicky melancholická, skutečně umělecká humoreska Kaťouráci (Světozor 31.12.1914, s. 2-4), což je nářeční slovo označující rasíky, pohodné, lidi, kteří zabíjeli psy a z jejich kůží zhotovovali řemínky k cepovkám, cepům na mlácení obilí.

Jak už bylo řečeno, Hašek pravděpodobně v Jasenné literárně tvořil, houbařil, kuchařil, navštěvoval místní hostince, vyváděl různé pobuřující taškařice. Například „nachmelený Hašek“ za velikého rámusení jezdil s trakařem po vsi a budil lidi a ráno ho našli i s trakařem v příkopě“, jak vzpomínala Ludmila Krkavcová, neteř V. Hrnčíře, ve svém dopise z 28.9. 1973 autorovi této statě.. Rád se toulával po okolí (Šestajovice, Libřice, Velká Jesenice). Pobyty v Jasenné byly pro Haška, zvídavého člověka, jistě nejen příjemné, neboť v době stupňujícího se válečného nedostatku byl zde plně hmotně zajištěn, ale i poučné. Bystrý spisovatel se obeznámil i se zemědělskými pracemi při žních, v nichž si počínal tak nešikovně, že se svému okolí stával až nebezpečným. Povšiml si specifik psychiky venkovana i jeho mluvy (nářeční tvary Samků, Balzanů, Sezimů, originální pojmenování kaťouráci). V lesíku nedaleko Hrnčířova statku houbařil (povídka Zápas dobra se zlem, Kopřivy 8.10.1914). Při toulkách po okolí byl zaujat chováním psů (povídka Kaťouráci), na šestajovických lukách v údolí řeky Metuje hejny čápů (povídka Podivuhodné dobrodružství indického kačera v městském parku, Světozor 29.1. 1915, s. 8-9). Válečný chaos v nedalekém vojenském Josefově z prvých válečných dnů i válečný ruch na josefovském nádraží nalezly odraz v úvodních kapitolách samotného Švejka, v němž třikrát cituje svou oblíbenou vojenskou píseň Když jsme táhli k Jaroměři.

Haškův pobyt na Náchodsku a ohlas Náchoda a Kladska v Haškově literární tvorbě

Když v roce 1914 za ním do Jasenné přijeli jeho pražští přátelé, prof. Ladislav Jančák, syn majitele proslulé kavárny Union v Praze, a Oskar Butter, středoškolský profesor, podnikli společně s Haškem a Hrnčířem výlet do okolních míst na Náchodsku. Navštívili Českou Skalici a Babiččino údolí. V Náchodě v hotelu U Beránka uspořádal Hašek dobrovolnou sbírku pro české spisovatele uvržené válkou do bídy a získané peníze propil. V lázních Chudoba v Kladsku měl jakýsi delikt s německy mluvícími četníky, které Hašek oslovil: „ Vy trulanti, já byl v Rusku zatčen a považován za špiona.“ Podle vzpomínky L. Jančáka (in Československý voják, ročník 13, 1964,1.2., č. 3, s. 27) se incident urovnal přispěním dr. Johna (?), známého náchodského advokáta. Radko Pytlík uvedl v knize Toulavé house (1. vyd. Praha, Mladá fronta 1971, s. 249), že tato příhoda není zaznamenána v policejních protokolech.- Také samotný Náchod i Hronov nalezly ohlas v Haškově tvorbě. Je třeba zmínit, že spisovatel J. Hašek dne 27. 10. 1912 na Večeru českého humoru v Náchodě četl causerii a dobrodružství ze života autorova, poté měl konflikt s místními sokoly.

Náchod připomíná Hašek v novinovém článku Kopnikiáda v Čechách (České slovo 20.2. 1912), kde referuje o podvodném jednání tří členů údajně stavební komise z Vídně v Náchodě, kteří zneužili pohostinnosti představených v Náchodě, výborně se poměli na banketu a druhý den tito podvodníci zmizeli bez placení. Tento novinový článek J. Hašek posléze přepracoval, rozšířil a beletrizoval v satirickém čtrnáctideníku Karikatury, jehož zodpovědným redaktorem byl jeho přítel malíř a ilustrátor Josef Lada. A tak čtenáři malého vydání časopisu Karikatury, vydávaného v Praze, si zde 12.3. 1912, mohli přečíst třídílnou satiru s názvem „Z Náchoda. Náchodští padli do rukou podvodníků.-I. Příšerné oklamání úředníka v nádraží v Chocni, II. Banket v Náchodě, III. Do čeho šlápl skutečný inspektor z Hronova“. Známá je též anekdotická historka z počátku první světové války, kdy Hašek mluvící rusky v pražské vinárně U Petříků, innzeruje, že včera byl v Náchodě a že se tam tak právě mluví, což mělo navozovat, že už Rusové okupovali Náchod.

Když se asi 9. prosince 1920 vrátil ze sovětského Ruska se svou druhou ženou, Ruskou Šurou Lvovou-Haškovou, pobyli přes týden v karanténní stanici v Pardubicích. Také Trutnovsko, Vrchlabí i Krkonoše nalezly inspiraci, ohlas v Haškově tvorbě. Podrobjší informace přináší objevná knížka „Humorista Jaroslav Hašek a Jaroměřsko“ o málo známém Haškově pobytu v Jsaenné, na Jaroměřsku i Náchodsku i jinde a o podnětnosti pro jeho literární tvorbu včetně tří objevenýcjh neznámých Haškových rukopisů, autografů dedikací do knih. Původní knížku o J. Haškovi napsal doktor Jiří Uhlíř (*1937), spisovatel literatury faktu, literární historik a středoškolský profesor. Knížka má 112 stránek a 38 obrázků. Vydalo ji Nakladatelství Bor v Liberci v prvním vydání 300 výtisků v listopadu 2011 a je zcela rozebraná. Uvažuje se o jejím druhém vydání v roce Haškových výročí 2023.

Jičí Uhlíř v úvodu ke své 19. samostatné knize zdůrazňuje: “Můj vztah k Jaroslavu Haškovi je vztahem regionálního badatele, nikoliv vztahem osobního ztotožnění se s jeho politickou, hodnotovou a životní orientací.“

Uhlířova kniha, literárně historická monografie literatury faktu, se zabývá neznámým pobytem světoznámého spisovatele Jaroslava Haška na Jaroměřsku a Náchodsku takřka před sto lety, zejména v Jasenné v letech 1914 a 1915. Osvětluje okolnosti Haškova pobytu a podnětnost pro jeho tvorbu čtyř pozoruhodných humoresek, včetně tří objevených neznámých Haškových rukopisů (autografy dedikací). Všechny Haškovy prózy se vztahem k Jaroměřsku včetně partií ze slavných Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války a jeho oblíbené písně Když jsme táhli k Jaroměři jsou otištěny v knize s Uhlířovými komentáři a literárněvědnými rozbory Haškových textů.

Trutnovsko, Vrchlabí a Krkonoše v Haškově tvorbě

Také Trutnovsko, Vrchlabí a Krkonoše nalezly ohlas v mnohostranném a rozsáhlém Haškově díle, jak jsem připomněl již 6. 11. 1974, kdy jsem s naším významným znalcem Haškova díla dr. Radko Pytlíkem, CSc., přednášel v Okresní knihovně v Trutnově.

Spisovatel J. Hašek uvádí ve svých Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-1923) ve III. díle Slavný výprask v první kapitole Přes Uhry zrůdnou postavu šplhavce - militaristy kadeta Bieglera. Kadet Biegler, „největší blbec u kumpanie, poněvadž v jednoročácké škole se snažil vyniknout svými vědomostmi“, cituje ve svém sešitku „Schémata vynikajících a slavných bitev vojsk rakousko-uherské armády…“ také bitvu u Trutnova 27. června 1866. Zmínka je uvedena slovy:

„Hejtman Ságner s úsměvem listoval dál sešitkem a zastavil se na poznámce u schémat bitvy u Trutnova za prusko-rakouské války.

Kadet Biegler napsal: „Bitva u Trutnova neměla být svedena, poněvadž hornatá krajina znemožňovala rozvinutí divize generála Mazzuchelliho, ohrožené silnými pruskými kolonami, nalézajícími se na výšinách obklopujícících levé křídlo naší divize.“

„Podle vás bitva u Trutnova,“ řekl s úsměvem hejtman Ságner, vraceje sešitek kadetovi Bieglerovi, „mohla být svedena jedině v tom případě, kdyby Trutnov byl na rovině, vy budějovický Benedeku.“

V Haškově podání kadet Biegler je skutečná zrůda, omezenec, pro něhož válka je příležitostí k vojenské kariéře. A proto J. Hašek nechá šplhouna Bieglera v jeho snu shodit do latríny. A konečně ve skutečnosti „se stal z kadeta Bieglera, nadšeného bojovníka, nositel cholerových bacilů,“ dodává srkasticky autor Švejka.

Hašek tak vytvořil sugestivní karikaturu fanatického militaristy, na jejíž aktuálnosti neubral ani dnešek po 92 letech od prvního vydání Švejka.

Krkonoše, Vrchlabí jsou dějištěm v Haškově grotesce Společenské lži, poprvé otištěné v Právu lidu 10.4. 1914 a přetištěné v Haškově souboru Zrádce národa v Chotěboři (1962, s. 323-324) a ve výboru Reelní podnik (1977, s. 494-495). Autorství této nepodesané grotesky bylo Haškovi připsáno na základě rozboru textu.

Tato groteska je založena na typicky haškovské mystifikaci, společenských lžích, chvástavosti. Hrdina povídky se mj. svému tchánovi chlubí tím, jak v Krkonoších je krásně a že dobře zná Krkonoše, ačkoliv tam nikdy před tím nebyl. Nicméně tchána zláká na výlet do Krkonoš. Ranním vlakem dorazí na nádraží do Vrchlabí. Dále dejme slovo přímo Haškovi:

„Když jsme ve Vrchlabí vystoupili, začalo to teprve být zajímavé. Zavedl jsem tchána někam do Pruska, po pochodu dvanáctihodinném, když jsem ho tahal přes vrchy a doly, marně hledaje Sněžku. Potloukal jsem se s ním po stržích nejnemožnějšího druhu a skončilo to tím, že jsem ho zase z Pruska táhl do Čech v noci, kdy si zoufal nad těmi lesnatými srázy. Díval se v těch strašných chvílích na mne tak podivně a záhadně, že mně bylo doopravdy úzko. Ke čtvrté hodině ranní dostali jsme se do nějaké kosodřeviny, když jsem ještě tchána naposledy ujistil, že tu znám každý kámen. Tchán již nemohl se ani hnout a dal se do pláče v hustém křoví kolem páté hodiny ranní v šeru těch skal a ve tmě propasti počal zčistajasna řvát do ticha hor: „Grüne Bude, Weiße Bude, Schwarze Bude, Rote alte Bude.“ Přivezl jsem si svého tchána do Prahy jako člověka úplně sešlého, který přestože jest jeho rozum ještě zkalen hroznými vzpomínkami na Krkonoše, nevěří mně dnes ani slova, a kdykoliv něco řeknu, zabručí prapodivným hlasem:

„Jo, vy tam znáte každý kámen.“

I z této kratičké ukázky je zřejmé literární mistrovství v grotesce a mystifikaci, Haškovo umění gradace komičnosti opakováním detailů. Ne nahodou jinak kontroverzní Zdeněk Nejedlý vysoko cenil Haškovy drobné povídky.

PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, Jaroměř