Do dějiště Olympiády dorazili sportovci narození v roce 1957 a starší. Přijeli z Havlovic, Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Pilníkova, Trutnova, Chotěvic, Dolní Olešnice, Hajnice, Vítězné, Batňovic, Malých a Velkých Svatoňovic, Libňatova, Suchovršic, Mezilečí, Radvanic, Starých Buků, Hronova, Kocbeří i Markoušovic. Reprezentanty svých měst a obcí na místě podpořila řada starostů. Soutěžilo se v minigolfu, hodu míčkem, skoku dalekém a vrhu paličkou nebo válečkem na cíl.Po úvodních proslovech zněla havlovickým areálem česká hymna. Pak už se začalo sportovat, a k vidění byly úctyhodné výkony!

„Jsem tu poprvé, je to povedená akce. Skočil jsem skoro dva a půl metru do dálky, ale píchlo mě ve svalu,“ hodnotil s úsměvem svou premiéru na Olympiádě Štefan Anděl z Dolní Olešnice. V Havlovicích dokonce padaly rekordy, domácí olympionik Jiří Drejsl hodil míčkem do vzdálenosti 40 metrů. „Je to výborné, jezdíme sem už čtrnáct let, vždy jsme spokojení,“ pochválila pořadatele devětaosmdesátiletá Jiřina Řeháková z Hajnice. Nejstaršími účastníky byli tentokrát Marta Libotovská (rok narození 1927) a Alexander Žemlička (1932), oba dorazili z úpického Senior domu Beránek.Do sportování pod pomyslnými pěti kruhy se zapojil i Miloslav Tohola ze spolupořádající TJ Sokol Havlovice, ve skoku dalekém zapsal výborných 370 centimetrů. „Účastníci byli natěšení, užívali si to. Chtěl bych poděkovat za pomoc při organizaci havlovické škole, úpickému gymnáziu i našemu cyklistickému oddílu Šlapeto za zajištění tradičního občerstvení,“ nešetřil chválou Tohola.Početné zastoupení mělo na Olympiádě jako každý rok město Pilníkov. „Skutečně není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Trénovali jsme a přineslo to ovoce, zvládli jsme akci bez újmy na zdraví. Užili jsme si to, ani počasí nás nezlomilo,“ hodnotil trenér, roztleskávač a masér veselé pilníkovské party, starosta města Josef Červený. Moderátorem setkání byl opět ředitel MAS Království – Jestřebí hory Jan Balcar. Přítomné mimo jiné pozval na preventivní divadelní představení „Senioři, nedejte se!“, které místní akční skupina uspořádá společně s Policií ČR ve středu 26. října v Divadle Aloise Jiráska v Úpici.

Přestože meteorologové varovali organizátory Olympiády před špatným počasím, hlavní program včetně sportovní části se obešel bez deště. Během odpoledního lijáku se všichni schovali pod připravené stany. Poté se obloha zase protrhala a mohlo dojít na vyhlášení tomboly a doprovodný program, který obstaraly tělocvičné jednoty Sokol z Úpice a Červeného Kostelce.

Petr Záliš