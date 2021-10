Město Rtyně v Podkrkonoší a spolek Ludvíkovi sokolíci Vás zvou ve středu 6. října od 16 hodin do kina Na Rychtě na besedu s nejlepšími českými šipkaři. Pozvání přijali Karel Sedláček, Pavel Drtil a další. Vstupné dobrovolné.

Ve čtvrtek 7. října od 18 hod. proběhne v kině Na Rychtě cestovatelská přednáška Libora Drahoňovského s názvem „Autostopem po Severní Makedonii.“ Vstupné jednotné 50 Kč.

V pátek 8. října od 18 hod. proběhne v kině Na Rychtě divadelní představení Generálka Jeho veličenstva, kterou nám do Rtyně v Podkrkonoší přiveze Náchodská divadelní scéna. Vstupné dospělí 100 Kč, ostatní 70 Kč. Prodej vstupenek proběhne půl hodiny před zahájením představení.

Taneční škola Bonifác zve v sobotu 9. října na DRAKIÁDU do Rtyně. Vezměte s sebou draka a sejdeme se v 15 hodin na louce nad benzinovou stanicí Robin Oil.

Zveme vás na mistrovské fotbalové utkání mezi TJ Baník Rtyně a SK MFC Svoboda v sobotu 9. října od 12 hod. Od 9.45 bude odehrán také předzápas mezi staršími žáky SK Červený Kostelec a Česká Skalice.

Český zahrádkářský svaz Batňovice pořádá zájezd do Chrudimi a okolí v sobotu 9. října 2021. Cena zájezdu je stanovena na 200 Kč. Bližší informace podá pan Hrubý na telefonním čísle 723 938 980.Český zahrádkářský svaz Rtyně v Podkrkonoší oznamuje, vzhledem k velkému zájmu o moštování, úpravu provozní doby a to každou sobotu od 8:00 - 12.00 hod. a od 13.00 -17.00 hod. do odvolání. Polední pauza je určena k provozním účelům. Děkujeme zájemcům o trpělivost a shovívavost."

ČEZ Distribuce upozorňuje své zákazníky, že ve dnech 14. a 15. října dojde k odstávce elektrické energie v celé Rtyni v Podkrkonoší, a to v obou dnech od 8 do 18 hod.

