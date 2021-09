Úspěšné turné bude zakončeno vystoupením v Dolní oblasti Vítkovic 22. září. Vstupenky v ceně 200 Kč jsou dostupné výhradně na webu glorchestra (www.glorchestra.cz), kde najdou zájemci také další podrobnosti o programu. V ceně vstupného je pro každého návštěvníka welcome drink zdarma. Organizátoři ujišťují, že akce probíhají s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Ty má primárně na starost art director projektu Milan Cais. Koncertní místa totiž nebyla vybrána jen tak náhodou, naopak se s kulisou historických památek počítalo ze scénografického hlediska už předem. „Líbila se mi představa podtržení určité duality, kterou oba zcela odlišné světy přináší. Pódium je v tomto případě místo setkání, kde se mají nenásilně s lehkostí a až určitou samozřejmostí propojit, čemuž podřídíme design i scénografii. Jako důležitý vnímám i fakt, že každý event se bude odehrávat na zajímavém historickém místě se silným géniem loci. Dekorace budou vždy citlivě řešeny a instalovány v kontextu jednotlivých lokalit různě s podtržením jejich ojedinělosti. Nebude to tedy klasický pojízdný cirkus, který se staví pokaždé stejně ve stejných proporcích,” vysvětluje Cais.

Hospital Kuks přivítá projekt glorchestra.Zdroj: archiv pořadateleNávštěvníci se na Kuksu opět dočkají osvědčené formule. Základem tělesa je klasický symfonický orchestr Unique orchestra Jana Šikla, který ale poměrně čile experimentuje s hudebními žánry typu alternativní elektronické hudby, RnB, rapu nebo taneční hudby. A nezřídka za pomoci hvězdných hostů – například raperů Vladimira 518 a DJ Wiche nebo uskupení 7krát3 a Žofie Dares, pohybující se na pomezí popu a RnB. Jedinečnost zážitku je navíc umocněna originální scénografií, která do průběhu koncertu zapracovává i originální světelnou show.

