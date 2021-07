Merkur sice dosáhne maximální západní elongace, bude se ale postupně vytrácet ve světle ranní oblohy. Informace o dalších zajímavých úkazech najdete i na webu www.astrohk.cz.

Během července se z oblohy na delší dobu zcela vytratí Mars. Další opozice Marsu, tedy období jeho nejlepší viditelnosti, nastane až ke konci roku 2022. Už 13. července však dojde ke konjunkci Marsu a Venuše, a to okolo 16. hodiny planety pak blízko u sebe můžeme spatřit na západo-severozápadě večerní oblohy. Příjemné je, že obří plynné planety Jupiter a Saturn budou pozorovatelné po celou noc. V srpnu se dostanou do opozice se Sluncem a zároveň i do nejmenší vzdálenosti od naší planety.

Hned na začátku července se Země dostává dočasně do největší vzdálenosti od naší mateřské hvězdy. Tato situace nastane 6. července v 0 hodin SELČ, kdy nás bude od Slunce dělit vzdálenost 152,1 milionu kilometrů. Dalších jedenáct let, až do 5. července 2032, už se tak daleko od Slunce neocitneme. Tento fakt nebude mít žádný pozorovatelný vliv na podnebí na Zemi. Mezi 24. až 26. červencem nás potěší pohled na seskupení Měsíce, Jupiteru a Saturnu.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové jsou pro veřejnost otevřeny a při respektování platných mimořádných opatření můžete navštívit výstavu fotografií hvězdné oblohy astrofotografa Petra Horálka Vzácné chvíle pod hvězdným nebem, výstavu papírových modelů kosmické techniky Petra Baldy a Miloše Drábka nebo některý z našich programů. Podrobnější informace naleznete na webu www.astrohk.cz.

Vladimír Socha, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové