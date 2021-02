Vždy milý, vstřícný a ochotný. Usměvavý a nepřehlédnutelně vyčnívající z běžné úřednické šedi. Bylo jedno, jestli za dveřmi památkové péče, na ulici, stavbě nebo koncertě či při náhodném setkání na „čundru“. Stal se obětí zákeřného covidu. Odešel rychle a neočekávaně, že nad tím zůstal smrtelník nechápavě stát.

Potkávali jsme se průběžně, už ani nevím, kdy prvně. Snad na přelomu osmdesátých a devadesátých let přes tehdejšího básníka Zdeňka. Pokaždé, když jsem vstoupil do dveří Hynkovy kanceláře, otevřel se za nimi svět ochoty a vstřícnosti, hledání řešení namísto komplikací. Lidsky, ale s opatrností. Hynek nebyl bojovník. Nešel do otevřeného střetu. Vyvažoval to slušností.

Když jsme usilovali o přejmenování části hlavní ulice v Trutnově po náčelníkovi Václavu Havlovi, z několikačlenné názvoslovné komise byl jedním z pouhých dvou členů, kteří nám odpověděli. Vše studoval a našimi podklady se zaobíral. S nesmyslnými argumenty proti našemu návrhu neměl bohužel odvahu veřejně polemizovat. Když jej však v jiné věci přizval na horkou půdu nestor místních seniorských aktivit pan Šafařík, nebál se přijít do rozbouřené debaty k ožehavému tématu.

Jako správce památkové péče narážel na stavební i jiné lobby. Tížil jej od města pronajatý a vybouraný prostor nemovité památky u trutnovského náměstí, která se dostala i do Šumných měst Davida Vávry na nichž se Hynek podílel. Z části interiéru zde nezůstal kámen na kameni. Vždy hledal cestu řešení a domluvy. Někdy to bylo těžké a vlivové tlaky silné.

V poslední době jsme společně připravovali cestu k opravě fasády domu. Lehce odlišné netradiční pojetí než jsou místní zvyky způsobovalo dlouhodobě trnitou cestu. Hynek trpělivě vyšlapával stezku k úspěšné realizaci. Krůček po krůčku. Mrzí mě, že to již spolu nedokončíme. Neboj Hynku, dotáhneme to do konce. Věřím, že na nás budeš dohlížet, jak nám to jde.

S Hynkem, příležitostným hudebníkem, jsme si mnohokrát povídali o cestování, hudbě i festivalu. Znalý chodu úřadu mu bylo mnohé jasné. Nikdy neopomenul spiklenecky mrknout, pokynout a projevit své sympatie. Občas jsem při našich setkáních zmáčkl spoušť a vyfotil jej. Jednou to bylo na cestách - čundru, jak říkal, jindy v kanceláři nebo jen tak. Naposledy jsme se viděli na začátku zimy, kdy na mne přes ulici volal: „Ještě máš čas do února!“

Hynku, čas je nesmlouvavý. Po letech blahobytu dnes nikdo neví, co bude. Ale jedno je jisté – Ty a Tvá usměvavá tvář a vstřícnost bude chybět! Čest Tvé památce!

Martin Věchet

