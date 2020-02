/FOTOGALERIE/ Dvaadvacetiletý mladík Ivan Mitrus z Martinic v Krkonoších odstartoval poslední lednový den neobyčejné putování napříč Evropou. Pěšky chce ujít 9000 kilometrů z jižního cípu Itálie na Sicílii až za polární kruh k nejsevernějšímu mysu Evropy Nordkapp v Norsku. Svoje putování přiblíží čtenářům Deníku v rubrice Čtenář reportér. Dnes přinášíme jeho první příspěvek z cesty po prvním týdnu, během kterého již ušel 234 kilometrů.

Ivan Mitrus z Martinic v Krkonoších píše postřehy z cesty ze Sicílie do Norska, kterou absolvuje pěšky. | Foto: Ivan Mitrus

Když by mi někdo řekl, že už týden jdu pěšky po Sicílii, asi bych mu to zprvu nevěřil. Kalendář ale mluví jasně. Z letiště v Catanii jsem se na začátek své trasy dostal vlakem a autostopem. Vyrazil jsem v pátek 31. ledna odpoledne. Cesta nejdříve vedla podél pobřeží, později se však zatočila do vnitrozemí. Sicilské vnitrozemí je plné zajímavých skalních útvarů a je zde několik údolíček s krásnými čistými potoky a říčkami. Lidé jsou přátelští a většinou ochotní s čímkoliv pomoci. Bohužel ve většině případů neumí anglicky, takže jsem byl donucen naučit se pár základních slovíček v italštině, zbytek předvádím pantomimou.