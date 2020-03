Tak jako dospělí drží suchý únor, rozhodl se projekt Začni správně obecně prospěšné společnosti yourchance přijít s osvětovou akcí nazvanou Růžový únor. Jedná se o první ročník této aktivity, která v únoru probíhá po celé republice.

Děti nad patnáct let z Dětského domova (DD) Dolní Lánov, DD Potštejn a DD Vrchlabí zdokonalily na akci své znalosti a přehled o tom, jak se zodpovědně chovat v sexuálním životě. Cílem akce bylo předcházet situacím, kdy děti mají děti.

Program setkání probíhal formou hry založené na známé televizní hře Riskuj. Mlaďoši se rozlosovali do čtyř týmů a odpovídali na otázky v kategoriích od 1000 až do 20 000. Každý zodpovězený dotaz pak lektorka Gíta Ruthová dovysvětlila a rozvedla. Účastníci se tak seznámili se základními fakty o lidské sexualitě, o důsledcích nezodpovědného chování a získali doporučení a informace, jak možným nepříjemnostem v budoucnu předcházet.

„Růžový únor je naše celorepubliková akce, do které se zapojily téměř všechny dětské domovy. Proč únor? Únor je měsíc lásky díky Valentýnu a tato aktivita je o lásce, vztazích, plánovaném rodičovství a lidské sexualitě. Také je ale o odvrácené straně jako nezodpovědnosti k sobě i druhým, nechtěném otěhotnění, pohlavních chorobách apod. Probírají se tu témata, jak provozovat bezpečný sex, ale také jak si sebe sama vážit. Začít sexuálně žít je velký krok a důležité je být připravený,” vysvětluje k Růžovému setkání Dominika Šenková, manažerka projektu Začni správně.

„Odnášíme si dnes spoustu nových informací, které nám jen tak někde neřeknou. Třeba mě překvapilo, že je i gynekolog pro muže. Je tu skvělý kolektiv, není to jako ve škole, je to zábavné. Takové akce mají smysl, to téma je super. V domově to s námi tety takto neprobírají, děcka se sama nezeptají, protože se stydí. Tady to probíráme otevřeně, bez nějakého odsuzování,“ hodnotí setkání účastnice Elisa a Míša.

Náš velký dík patří značce Pepino, která poskytla pro účastníky všech setkání Růžového února kondomy a těhotenské testy. Jana Mamulová, marketingová manažerka značky Pepino ke spolupráci řekla: „Spolupráce na podobných projektech nás baví a podporujeme je. Jsme si plně vědomi významu činností, kterou projekt Začni správně provádí. Snažíme se v maximální možné míře podporovat preventivní a osvětové programy v rámci celé České Republiky.“

Renata Majvaldová