Lázeňské město se rozkládá na úpatí Černé hory. Do lázní se můžete vydat i jen za účelem klidné relaxace v krásném horském prostředí, kdy horské klima samo o sobě prospívá tělu i duši. Naleznete zde relaxační programy pro všechny generace, od dětí až po seniory.

A kam za výletem? V Janských Lázních můžete například navštívit unikátní stezku korunami stromů otevřenou v roce 2017, která patří mezi nejdelší v Evropě a vede i do podzemí do naučného centra s kořenovým systémem stromů. Na pěknou procházku se můžete vydat také z Velké Úpy přes Růžohorky na Sněžku a do Pece pod Sněžkou. Zajímavým výlet bude i na Modré kameny, tuto trasu můžete absolvovat na kole, pěšky nebo na koloběžce.

Ivo Jež