Klubové výlety jsou hrazeny z dotací Královehradeckého kraje, Města Trutnov a Nová Paka, i členské kasy.

Pro přehlednost uvádíme příklady našich vybraných akcí.

10. 1. OSLAVA LUĎKA A MILANA

Další rok začínáme spolu s oslavou narozenin Luďka V. a jeho asistenta Milana H., kteří dojíždějí z Nové Paky. Přijeli se spoustou dobrot a ostatní jim popřáli vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.



31. 1. OSLAVA – IVETA

Tento den připadl na oslavu narozenin. Tak jako jindy, i dnes Iveta připravila vynikající lahůdky a pozvala nás na oslavu narozenin. Hostů se sešlo dost, aby Ivetce popřáli vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti.



4. 2. slávek král s corey

V neděli 4.2. k nám již podruhé po 4 letech zavítal cestovatel S. Král se svou pětiletou fenkou border kolií Corey. Vzal s sebou i manželku Niki s šestiletou fenkou bernského salašnického psa Magie. P. Král nám nejdříve pověděl, jak jeho cestování po světě začalo. Jeho první cesta byla na škole výměnný pobyt, kdy jel kamionem na půl roku do Turecka a po škole na rok na Nový Zéland. Na cestách se živil dobrovolnictvím za ubytování a stravu bez výplaty, ale i tak si ho zamiloval. Zjistil, že nejrychleji se cestuje stopem. Příběh s Corey začal před 5 lety, kdy se ho kamarád ptal, zda by nebylo veselejší cestovat se psem. Očekávali narození štěňat, a tak se dostala k p. Královi Corey. Již v jejích 3 měsících podnikli cestu přes Švýcarsko do Itálie za jeho kamarády. Při cestě do Japonska ho pro chybějící dokument nechtěli pustit s Corey na trajekt ve Vladivostoku a Rusové ho zatkli. Strávil 2 dny na policejní stanici, musel před soud, kde dostal pokutu. Povídání bylo velmi poutavé. Vydal o cestě do Japonska s Corey knihu, v které popisuje, co spolu museli podstoupit a že pouze mohli na Japonsko koukat přes moře. Pan Král slíbil, že určitě v klubu nebyl naposled.



10. 4. výroční schůze

Ve středu 10.4. se konala v klubu vozíčkářů výroční schůze, kde se projednalo hospodaření za rok 2023. Plánovaly se nákupy – dokoupení skříní, komod, psacího stolu, mikrovlnné trouby, tiskárny. Probralo se zvednutí členského příspěvku a poté se dle přání členů domlouvalo, kam se letos pojede na výlety a jakého hosta si pozvat do klubu. Nápadů bylo mnoho. Iveta H. opět připravila skvělé pohoštění, za což jí děkujeme.



24. 4. OSLAVA - PAVEL VARGA

Na dnešek nás Pavel V. zval, abychom oslavili jeho narozeniny. Přijel s plným zavazadlem pohoštění a stejnou měrou si odvážel dárky, které mu členové dali, spolu s přáním všeho nejlepšího. Oslava se vydařila!



16. 5. ÚČAST NA DNI PRO RODINU

Dne 16.5. se členové klubu vozíčkářů z Trutnova zúčastnili akce Trutnovský den pro rodinu, kde měli zajištěn stánek. Jako místo konání pořadatel letos zvolil plochu před centrem Uffo. Klub prezentoval svou činnost a současně výrobky (perníky a broučci z korálků) a další prezentační materiály. Příchozí si mohli shlédnout kroniku a tím získat představu o aktivitách klubu či koupit nějaký výrobek, vzít si pohled a další. Při akci je vždy plno humoru ve složení Pavla V., Evy J., Zuzky C. a dalších, byl to hezky strávený den.



18. 5. SKI MUZEUM V HARRACHOVĚ

V sobotu 18.5. jsme se vydali do Harrachova do Ski muzea - muzea lyžování. Předtím jsme se setkali s P. Plocem před jeho penzionem, kde jsme již byli 2x na obědě při návštěvě harrachovské sklárny. P. Ploc jako skokan na lyžích v roce 1983 skočil rekordních 181 m. Kdysi byl u nás v klubu na jubileu bývalého člena. Bylo to po letech moc milé setkání. Poté jsme jeli do muzea lyžování. V muzeu, co vedou skvělí Josef a Stanislav Slavíkovi, jsou k vidění poháry včetně křišťálového, který váží 40 kg. Dále jsme si prohlédli medaile, kombinézy a na 400 nových i starých lyží. Muzeum je moc hezké, jedinou nevýhodou je, že je bariérové. I když jsme měli s sebou ližiny, tak se vozíčkáři dostali jen do malé části. Po návštěvě muzea jsme si zašli na ne moc dobrý oběd do restaurace a rozjeli se domů. Přesto to byl opět moc hezký výlet.



6.6. OCENĚNÍ KLUBOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ

Ředitel klubu Honza R. několik let spolupracuje s místním ROTARY Clubem, který každý rok ocení dobrovolníky v Trutnově. Letos za klub byli oceněni Michal a Zbyněk a ukrajinské školačky Lena a Angelina. Na předávání cen přišel i starosta p. Rosa, který předával ceny.



19.6. VESLAŘ PAVEL SLÁMA

Ve středu 19.6. k nám do klubu zavítal již druhý letošní host, a to veslař Pavel Sláma, který nám přivezl ukázat medaile za závodů jak na vodě, tak z trenažéru, a to nejen z České republiky, ale i z celé Evropy. Udělal nám malou přednášku o tom, jaké typy lodí jsou a z jakého materiálu se vyrábí, že existují skify pro jednoho či dva veslaře až po 24 párovou veslici. Také nám ukázal, z jakých součástek se loď zvenčí i zevnitř skládá včetně vesla. Řekl nám, že trenažér je výborný pro trénink kondice a že správný veslař by měl střídat tréninky na trenažéru s tréninky na vodě. Nakonec nám ukázal video ze závodu na vodě i trenažéru a již nastal čas si s p. Slámou a jeho manželkou udělat společnou fotku a rozloučit se, ale slíbili, že v klubu nejsou naposledy.



26.6. OSLAVA JMENI JARČI, PAVLA A HONZY

Ve středu 26. června jsme oslavili narozeniny Jarči a svátky Pavla a Honzy a pěkně si opět popovídali.



29.6. POUŤ VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

V sobotu 29.6. jsme na pozvání souboru Špindleráček jeli na pouť do Špindlerova Mlýna, kde měli od 13. hodin vystoupení. Soubor Špindleráček nám přijel zazpívat a zatancovat na oslavu 20. výročí klubu, kdy začala vzájemná spolupráce, a tak jsme pozvání rádi přijali. Protože jsme měli do začátku pouti ještě hodinu čas, šli jsme se projít po Špindlerově Mlýně nebo si zašli do restaurace na oběd. Na pouti jsme strávili prohlídkou stánku s občerstvením a drobným zboží, které jsme si mohli zakoupit, protože bylo velké teplo, byl zájem hlavně o studené pití. Také jsme si prohlédli atrakce s dojmem že si naše dvě slečny z klubu vozíčkářů Lena a Angelina některé z pouťových atrakcí vyzkoušeli. A někteří jen tak seděli a baštili s pokecem co komu padlo na jazyk. Po obědě jsme se setkali s pěveckým souborem Špindleráček, se kterým jsme se společně vyfotili a již nastal čas jejich vystoupení, usadili jsme se tedy ke stolům a zhlédli nádherné představení plné zpěvu a tance. Setkali jsme se také s paní Tauchmanovou, zakladatelkou souboru Špindleráček, která nám předala jako malý dárek diář, což nás velmi potěšilo. Byl to krásný den strávený ve Špindlerově Mlýně.



20.7. PARK MINIATUR KOWARY

V sobotu 20.7. jsme s klubem vozíčkářů navštívili Park miniatur v Kowarech, kde pro nás p. Roček zajednal českou průvodkyni. V Parku se nacházejí památky Dolního Slezska. Viděli jsme klášter v Křešově, vesničku Karpacz, kostel Wang, zámek Ksiaź a mnoho dalších miniatur. Dokonce jsme si mohli vystoupat na Sněžku, kde nás p. Roček vyfotil. Z českých památek tam mají radnici v Hostinném s 2 obry, jilemnický a vrchlabský zámek. Moc se nám tam líbilo. Cestou zpátky jsme se zastavili do nedaleké smažírny ryb, kde měli jídlo velmi chutné, jen trochu dražší. By to moc hezký výlet.



10.8. LUČINY – Kolínská bouda a krmení nejen koz

V sobotu 10.8. jsme již poněkolikáté vyrazily autobusem do Pece pod Sněžkou a následně vláčkem na Lučiny, kde jsme měli domluvené krmení koz a následný oběd na Kolínské boudě, kde se tentokrát grilovalo. Na tento výlet se všichni celý rok těšili a náležitě si ho užili. Cestou tam i zpátky jsme se zastavili na Husově boudě načepovat malinovku do lahví, a tak nám nic nechybělo. I počasí k nám bylo tentokrát solidární, nebylo vedro jako loni. Do budoucna si určitě tento výlet zopakujeme.



Jan Roček

Klub vozíčkářů Trutnov