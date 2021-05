V březnu třináct tisíc, v dubnu 55 tisíc a v květnu 90 tisíc zájemců o prohlídku. Taková byla v minulých letech obvyklá návštěvnost 14 zpřístupněných jeskyní v České republice. Letos ale bohužel stále zůstávají vlivem pandemie jejich vchody zavřené.

Bozkovské dolomitové jeskyně. | Foto: Správa jeskyní ČR



Smutné je to i kvůli tomu, že právě letošní rok je vyhlášen Mezinárodním rokem jeskyní a krasu 2021 International Year of Caves and Karst (IYCK). Správa jeskyní České republiky (SJ ČR) do něj vstupuje s mottem „Pečujeme o jeskyně, abyste je mohli poznávat, porozumět jim a společně s námi chránit“.