Ve čtvrtek 24. září byla slavnostně zpřístupněna dominanta Jestřebích hor rozhledna Žaltman, a to na den přesně, 53 let od otevření bývalé rozhledny. Za doprovodu hudebního seskupení Za Dvě Dvě a improvizačního dua M&D a Kouzla zvuku se konal symbolický křest rozhledny za účasti radního HK kraje Pavla Hečka, senátora Jana Sobotky a starostů okolních obcí. Své proslovy pronesli mj. za obec Malé Svatoňovice starosta Vladimír Provazník a místostarosta Marek Švrčina, za město Rtyně v Podkrkonoší starosta Zdeněk Špringr, za obec Radvanice starosta Tomáš Němec, za obec Velké Svatoňovice místostarosta Libor Kneifel a dále také pan Jiří Holubec člen TJ Sokolu Malé Svatoňovice a účastník stavby původní rozhledny z roku 1967.

K slavnostnímu otevření rozhledny byla vydána limitovaná edice absolventských turistických vizitek s fotografiemi z průběhu stavby rozhledny, které jsou do vyprodání 600 kusů k zakoupení za 12 Kč v Turistickém informačním centru Muzeu bratří Čapků na náměstí v Malých Svatoňovicích. Každý návštěvník tohoto slavnostního okamžiku si mohl také vyzvednout tematickou obálku s pamětní kartičkou rozhledny Žaltman a s čokoládou uvnitř. „ Chtěli jsme tak touto formou poděkovat všem nadšencům, turistům a lidem, kteří nám přispěli jakoukoli finanční částkou do vyhlášené veřejné sbírky a darovat jim něco na památku. Pamětní kartička je něco, co zůstane na památku a čokoláda zase sladkou odměnou za výstup po více jak 115 schodech do výšky přesahující 23 m na nejvyšší výhledovou plošinu“ okomentoval upomínkový dárek starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník.

Předseda Svazku obcí Jestřebí hory Zdeněk Špringr k slavnostnímu otevření rozhledny dodal „rozhledna má své příznivce a tímto počinem nové vyšší stavby rozhledny si najde určitě i další milovníky výhledů z ptačí perspektivy na blízké Vranní, Soví, Javoří hory, Bor, Hejšovinu a celou krajinu Kladského pomezí. Jestřebím horám přeji zachování současné, krásné přírody, včetně fauny a flory, která se v ní nachází. To samozřejmě záleží také na nás, jak se k této přírodní hodnotě a bohatství budeme chovat.“

Vstup na rozhlednu je zdarma a bez otevírací doby.

V příštích měsících se budou připravovat klasické turistické vizitky již s otevřenou rozhlednou a nové pohlednice. O těchto nových prodejních artiklech bude obec Malé Svatoňovice veřejnost informovat prostřednictvím webových stránek i facebooku.

Vladimíra Odrobiňáková