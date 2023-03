„Konečně se vracíme na místo činu. Před třemi roky, když jsme hráli v Peci pod Sněžkou byl už koviďák ve vzduchu a my vtipkovali, že nakonec ještě budou zakázaný koncerty, a že si třeba už nezahrajeme. To, že se to za pár dní stalo realitou už taková sranda nebyla. Čas běžel a kocovina zmizela stejně jako koviďák, a tak se do Pece můžeme podívat zase! Přijedeme už 11. března, tak doraz nebo přijeď taky a třeba to spoj i s lyžovačkou. Tenhle bonus ti moc jiných klubů nenabídne,“ komentuje a těší se na první koncert turné Petr Vrzák, zpěvák UDG.

Ve čtvrtém měsíci v roce se na ně fanoušci mohou těšit 13. dubna v Brně, 14. dubna ve Svitavách, o den později 15. dubna v Plzni, 21. dubna v Čáslavi a poslední koncert v rámci turné odehrají 22. dubna v Jihlavě.

Vstupenky jsou k prodeji zde.

Více na: www.udg.cz nebo https://www.facebook.com/events/3932103713681602

Kateřina Hlavinková