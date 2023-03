Jen o necelý týden později, tedy ve středu 22. března v 19 hodin, si přijdou na své příznivci stand-up comedy. S pořádnou porcí svébytného slovenského humoru v představení Silné reči přijdou čtyři vtipní a pohotoví muži. Tomáš Hudák, který patří mezi nejtalentovanější slovenské humoristy současnosti, miluje zlý a vysloveně nevhodný situační humor.

Doplní ho vystudovaný právník Joe Trendy aktivně zásobující sociální sítě humorem, kterému někdy rozumí jen on. Dále průkopník formátu stand-up na Slovensku, komik Dano Čistý, jehož styl je často označován za absurdní nebo surrealistický. Kvarteto uzavírá vystudovaný sociolog Matej Makovický, milovník metalu a pódiový stěžovatel s mikrofonem v ruce.

A zpět k muzice. Kdo by neznal mohykány české rockové a undergroundové scény s charismatickým zpěvákem Tonym Ducháčkem? Ano, řeč je o proslulé kapele Garage s jejím frontmanem. Tato formace, která vznikla už v roce 1979, v Uffu vystoupí v pátek 31. března v 19 hodin. Jejich hudba lidem dodávala sílu v těžkých časech, koncerty v klubu Na Chmelnici byly legendární.

Písničky a hudba Garage jsou založené na osobnosti zpěváka Tonyho Ducháčka, který je také autorem většiny textů založených na unikátním periferním slangu. Garage je prostě stále tady, má co nabídnout a dokáže dostat své fanoušky do varu. Proto neváhejte a přijďte na božského Tonyho a jeho kapelu Garage. Bude to stát za to!

