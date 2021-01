Uskutečnilo se šest výletů (Stezka korunami stromů, Nová Paka, Sněžka, mini zoo Broumov, pivovar Pomezní boudy, Muzeum Dvůr Králové nad Labem).

Setkání s dobrovolníky

V úterý 1.12. hned po rozvolňování proběhlo setkání s dobrovolníky. Ředitel J. Roček s manželkou tuto akci začlenili do pořádaných akcí klubu, kdy důvodem bylo vždy poděkování všem dobrovolníkům za jejich pomoc při jakékoli akci. Tato akce se již stává pravidelnou – ředitel s manželkou chtějí ukázat dobrovolníkům, jak si jejich spolupráce váží. Ale jak před Vánoci bývá, ne všichni dorazí – předvánoční shon někdy zabere více času. Manželé Ročkovi pro dobrovolníky doma vyrobili i perníkové betlémy a drobné perníkové kousky.

Předvánoční posezení v restauraci Jednička

Na středu 9.12. ředitel klubu zajistil rezervaci v restauraci Jednička, kam se sjeli členové s doprovodem. Opět nastal čas nejprve pogratulovat člence Marys k nadcházejícím narozeninám a pak jak každý rok i nadělit dárky. Tato akce bývá považována za příjemné ukončení roku. Po gratulacích a rozdělování dárků začala hostina – každý si objednal na co měl chuť. Vždyť co jiného se dá dělat v restauraci. Ředitel s manželkou opět jak pro dobrovolníky, tak i pro členy doma napekli perníkové betlémy a na chaloupky lepili polevou lentilky. Pokladní klubu Věra jezdila často za ředitelem a přála si k Vánocům lentilkovou chaloupku, a tak si ji vyprosila.

Česko-francouzské Vánoce

Na pátek 11.12. ředitel Klubu zajistil letos třetího zajímavého hosta. Tato akce se již uskutečnila potřetí a stává se také velmi oblíbenou. Hostem byli nový ředitel Francouzské aliance v Pardubicích Simon. Doprovázela ho tlumočnice slečna Barbora a dvě stážistky – Bretonka Noa z Dinard a Casandra z jihofrancouzského města plného univerzit Montpellier. Ředitel opět doma s manželkou napekl i pro tyto hosty perníky se znaky měst, odkud pochází. Ředitel Simon pochází z města Castres na jihu Francie v regionu katarských hradů. Ředitel klubu s dobrovolníky připravili vzorovou vánoční tabuli na dva stoly, které se pod váhou jídla lehce prohýbaly. Po představení hostů a rozdání dárků nastala hostina, která i mohla mít blízko k českému obžerství. Při tom proběhla i gratulace se střílením špuntů pro oslavenkyni Marys – dárky již dostala ve středu. Došlo k pohanským vánočním zvykům – házení pantoflem i rozkrajování jablíček. Na závěr francouzští hosté zazpívali Marys francouzskou písničku – maminka Marys byla Francouzka. Akce se všem přítomným hodně líbila a jestli to vyjde, tak příští rok se zopakuje.

Grant Královehradeckého kraje

V letošním roce také ředitel klubu zajistil dotaci Královehradeckého kraje na dopravu vozíčkáře Luďka. České dráhy měly do prosince 2019 půjčeny motorové vozy Stadler z Německa, které provozovali na Rychnovsku. Bohužel ukončením pronájmu nastal v Královéhradeckém kraji přesun vozidel, z trati Broumov – Náchod byly převeleny nízkopodlažní vozidla do Rychnovska, jejich místo na trati Broumov – Náchod nahradila vozidla 854 s řídícími vozy s plošinou na přepravu vozíčkářů, ty byly vzaty z trati Trutnov – Chlumec n/Cidlinou. A ty Luděk pravidelně využíval k cestám z Nové Paky do Trutnova a zpět do Klubu vozíčkářů nebo k zubaři už několik let. S ohledem na omezený vozový park ČD byly nasazeny na trati Trutnov – Chlumec n/Cidlinou vozy 854 bez řídících vozů a bez plošiny pro vozíčkáře. Na trati zůstalo jen 1 vozidlo k přepravě vozíčkářů, to však má nevyhovující obraty. Když vyšel v prosinci nový jízdní řád, tak vlak přivezl vozíčkáře do Trutnova v cca 12.00 a v cca 12.20 jel zpátky. To platilo v týdnu a ne vždy, jiný spoj nebyl ani o víkendu. Je otázkou, kde jsou ostatní vozidla ČD pro přepravu vozíčkářů? Jsou stažena do Prahy a okolí a zbytek ČR je asi tímto vůbec nezajímá? Přesto ČD chtějí po Královéhradeckém kraji každoročně vyšší peníze. Proto se ředitel klubu na jaře obrátil na KÚ a vyžádal dotaci 20.000,- na dopravu vozíčkáře z Nové Paky. Dotace sloužila na dopravu vozíčkáře Luďka mezi své kamarády, když ČD vyřadily možnost rezervace vagónů s plošinou. Tím dotace suplovala snad i povinnost ČD zohledňovat dopravu TLP nejen v Praze. Přesto se ČD chlubí, jak jsou víc a víc bezbariérové. V rámci dobré spolupráce s Královéhradeckým krajem věříme, že v roce 2021 se opět podaří díky tvrdým jednáním objednatele navrátit do kraje vozidla, která umožní přepravu vozíčkářů i na trati Trutnov – Chlumec nad Cidlinou. A stejně tak věří, že od prosince 2021 bude bezbariérovost zajištěna s platností nových smluv, o kterých Královéhradecký kraj s dopravci vyjednává. Již v příštím roce se lze díky požadavkům ve výběrovém řízení těšit na zcela nové nízkopodlažní autobusy, které vyjedou 7. 3. 2021.

Jan Roček