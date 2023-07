Klub vozíčkářů v Trutnově letos opět nelení a již má za sebou sedm akcí, z toho dva výlety i přesto, že do konce března byly problémy s prostory, a proto je klub od 1. dubna přestěhován.

Návštěva královédvorské zoo. | Foto: archiv Jana Ročka

Ve středu 11. ledna se konala malá oslava narozenin člena Luďka V. a jeho asistenta-kamaráda Milana H., kdy pro nás přichystali malé pohoštění a my jim předali dárky, poté jsme si při kávě hezky povídali a užili si krásné odpoledne, oslava proběhla ještě ve starých prostorách klubu.

Od 1. dubna máme nové prostory na adrese Komenského 821, vedle marketu Billa, boční vchod, ve 2. patře nad MARO koupelnové studio, kde jsou větší prostory a luxusní bezbariérový záchod, takže proběhlo stěhování a nákup nového nábytku, abychom se tam cítili útulně.

Ve středu 26. dubna se uskutečnila každoroční výroční schůze - valná hromada, kde se probírá finanční zpráva klubu za předchozí rok a kde se řeší, kam se v daném roce pojede na výlet a jakého hosta pozvat do klubu dle přání členů, nakonec se vyhotovil zápis.

Den pro rodinu i krmení žiraf

V pátek 12. května se na Nivách odehrála akce Den pro rodinu pod záštitou Královéhradeckého kraje pořádané městským úřadem, kde se představují neziskové organizace a kde se už poněkolikáté reprezentoval i náš klub, aby se o nás dozvědělo co nejvíce lidí, z dobrovolníků z Ukrajiny se zúčastnila Olenka, která pomáhala při výcviku asistenčního psa. Přišla i Máša B. s kočárkem – vedla středisko pro Ukrajinské uprchlíky v loňském roce.

Den poté, sobotu 13. května, jsme vyrazili na letošní první výlet do Safari parku ve Dvoře Králové, kde jsme již podruhé krmili žirafy. Opět se nás ujal pan Hotový a po celou dobu se nám plně věnoval a trpělivě odpovídal na naše dotazy, po krmení žiraf nám přinesl na pochování samce korálovky a poté nás ještě zavedl k tučňákům brýlatým, které má zoo teprve od loňského roku. Opět byl pan Hotový skvělý a za to mu od nás náleží veliké poděkování.

V úterý 23. května byli do klubu pozvané dobrovolnice z Ukrajiny (maminky s dětmi), aby se obnovila spolupráce z loňského roku, kdy nám po celý loňský rok od prvního výletu do královédvorské zoo, kde s námi krmili nosorožce Marvina, do poslední akce česko-ukrajinské Vánoce na většině akcích pomáhali.

V neděli 28. května a následně ještě dvakrát proběhla soukromá akce ukrajinské maminky Olenky s dětmi Davidem i Anyou na soukromé farmě u Tadeášových domků (směr na Hradec králové), kde si vyzkoušeli práci u koní včetně vyvážení hnoje. Moc se jim tam líbilo. Loni s námi byli na farmě Hucul, kde si mohli koně vyhřebelcovat i projet se na nich. Byli tak nadšení, že letos přes manželku našeho kameramana a její dceru se dostali již třikrát na farmu u Hajnice.

Ocenění dobrovolníků a návštěva Dobrošova

Pondělí 5. června - každý rok Rotary club ve spolupráci s MÚ Trutnov předává ocenění dobrovolníkům a náš ředitel tam letos přihlásil Olenku z Ukrajiny za to, že nám od začátku jejího pobytu v ČR při většině klubových akcí velmi pomáhá, a proto byla nominována a převzala si drobné dárky od Rotary clubu. Od manželů Ročkových dostala modro-žlutou kytici.

V sobotu 17. června jsme se vydali na dělostřelecká tvrz Dobrošov, která prošla velkou rekonstrukcí a od loňského května tam je nově výtah a plošina, proto se vozíčkáři již dostanou i do podzemí. Je tam i nová expozice opevnění, tak jsme se tam s klubem vypravili. Dozvěděli jsme se, že tvrz Dobrošov měla sloužit na ochranu hranic, ale nikdy se tak nestalo, protože se nestihla dostavět kvůli Mnichovu 1938. Průvodce nám ukazoval různé sály (ubikace, ošetřovnu, sklad potravin, velitelský sál), abychom si mohli představit, jak bránící vojáci mohli žít v podzemí a že munici i různé zásoby tahali na vozících ručně. Cestou zpět jsem si zajeli na výtečné jahodové hody U Bulánka v Batňovicích. Opět nám pomáhali nejen dobrovolníci z Ukrajiny.

Jan Roček, předseda Klubu vozíčkářů Trutnov