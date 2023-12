Jan Roček, ředitel Klubu vozíčkářů Trutnov, připomněl podzimní a zimní akce, které si členové klubu velmi užili. Podívejte se na bohatou fotogalerii.

Trutnovští vozíčkáři se účastní mnoha zajímavých akcí. | Foto: archiv Jana Ročka

Ještě během letních prázdnin se uskutečnily dva zajímavé výlety, a to na Horskou Farmu Hucul ve Vítkovicích pod Janovou horou, kde se i někteří vozíčkáři svezli na koních, a vláčkem na Lučiny ke Kolínské boudě, kde zase většina zkusila krmit nejen kozy. A tím budili pozornost kolemjdoucích.

Září

V sobotu 9. září jsme jeli do Liberce do zoo, kde nás průvodkyně Petra provedla i povídala o zvířatech, která chovají. Zoo Liberec jako jediná v ČR chová bílé tygry jen na dožití, přesto v plánu je rozšířit zahradu prostorově i o nové druhy zvířat. Nabízí se zde zážitek půldenního ošetřovatele, kdy si zájemce z nabídky vybere zvíře, o které se bude půl dne s ošetřovatelem starat.

Ve středu 13. září proběhla oslava narozenin ředitele Honzy, přáli jsme mu ještě hodně let s námi.

Trutnovský klub vozíčkářů vloni oslavil 20 let a uspořádal rekordních 38 akcí

V sobotu 16. září k nám opět zavítal Veteran Car Club z Dvora Králové. Tentokrát přijeli se třemi auty. Nejdříve jsme se občerstvili a poté začaly zběsilé jízdy po Trutnově, které jsme si opět moc užili.

V sobotu 23. září nás přijel do klubu navštívit ukrajinský sbor Radost z Hradce Králové. Zazpívali ukrajinské písně i jednu českou. Přijeli i ukrajinští postižení sportovci. Doufáme v opětovné setkání.

Říjen

Ve středu 11. října k nám již podruhé zavítala Lucie S. z psího útulku v Poříčí s psím nalezencem Kešu. Lucie představila psí i kočičí svěřence a jich příchody do útulku, které jsou smutné až žalostné. Řekla o novém kastračním programu, kdy se odchytávají divoké kočky, vykastrují a otestují na kočičí nemoci a když jsou zdravé, tak je vypustí zpět do volné přírody. Program má bránit v nekontrolovaném přenášení smrtelných kočičích nemocí. Také přinesla sklopec na odchyt divokých koček i odchytovou tyč na agresivní psy, které nelze chytit rukama. Lucie hezky povídá.

FOTO: Trutnovští vozíčkáři zamířili na Kuks, do hřebčína a myslí i na uprchlíky

V sobotu 14. října jsme navštívili Benediktinský klášter v Broumově, který je částečně bezbariérový. Využili jsme vlastní ližiny přes schody, nahlédli do zahrady a od 10 hodin jsme měli smluvenou prohlídku historických interiérů včetně fotokopie Turínského plátna. Průvodkyně ukázala refektář, jídelnu mnichů, klášterní knihovnu, sakristií a kostel sv. Vojtěcha s bohatou výzdobou. Cestou do kostela předsedkyně Věra překonala na vozíku po nájezdech dlouhé schodiště (dolů se jezdí pozadu!!), tím patří obrovské poděkování všem dobrovolníkům – mužům, kteří ji museli jistit a tlačit. Autobus nás převezl do hostince U Bulánka, kde jsme při gulášových hodech mohli doplnit vynaloženou energii.

Ve středu 18. října udělala předsedkyně Věra přednášku o Islandu, kde byla s přítelem na dovolené.

Listopad

V pondělí 6. listopadu k nám opět zavítaly sestry Katka a Zuzka ze Sladkých teček. Připravili 2 novinky, nepečený dezert ve vaničce z drcených sušenek, banánu, karamelu a šlehačky a pečený cupcake s omáčkou z lesního ovoce a navrchu indiánek z bílkového sněhu a pravé čokolády. První byl výborný a druhý delikátní. K tomu uvařily výborné latté s dýňovým sirupem. Opět jsme si moc pochutnali.

V úterý 28. listopadu oslavily svoje narozeniny Věra s mamkou Evou s ukrajinskými kamarády. Věra s mamkou připravily pohoštění, Ukrajinky jim popřály a předaly dárky, Sveta upekla dort. O den později proběhla oslava narozenin s členy klubu, opět se přálo a obě dostaly dárky.

Prosinec

V pátek 1. prosince se uskutečnily česko-ukrajinsko-francouzské Vánoce. Sveta připravila ukrajinské jídlo a Nataša upekla dort. Stůl byl bohatě prostřený s laskominami včetně cukroví z učňovského učiliště a linecké z Hostinného. Nechyběl bramborový salát, Iveta zajistila řízky, štolu i vánočku, Jitka připravila chlebíčky i ořechy a vše dovezla, Iveta a Věra udělaly nepečené kuličky, Luděk zajistil jablka a smetanu do kávy. Již 9 let spolupracujeme s Francouzskou aliancí, několikrát jsme byli v alianci na francouzské snídani, kde jsme se učili, jak dělat francouzské palačinky. Francouzky zazpívaly bretonskou písničku a pak začaly české tradice, jako je rozkrojení jablka, pouštění lodiček i házení pantoflem.

FOTO: Vozíčkáři doma nesedí. Krmí nosorožce v zoo, oslavují i cestují do Polska

V úterý 12. prosince proběhlo opakovaně setkání s dobrovolníky a předání jim dárků z Becherovky, Královehradecké Charity či od manželů Ročkových s velkým poděkováním za jejich ochotu a vstřícnost.

Ve středu 13. prosince se konalo každoroční předvánoční posezení, poslední akce roku. Předali jsme si dárky, dali si dobrý oběd a vzpomínali na prožitky. P. Šálek vytvoří DVD s výlety, ať můžeme vzpomínat.

Opět bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují: Královehradeckému kraji, městu Trutnov, Nové Pace i Dubenci, Kontu Bariéry, sponzorům, českým i ukrajinským dobrovolníkům i dalším, protože bez nich by klub nemohl existovat. Všem přejeme klidné a pohodové vánoční svátky.

Jan Roček