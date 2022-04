Děti na TýDnech bez odpadu navštívily skládku komunálního odpadu, mohly vidět dokumenty s odpadovou tematikou či videoblogy Sester v akci za záchranu života a zahrát si sérii her, které se rovněž tematicky vázaly k problému snižování množství odpadu. Akce inspirovala na tři desítky projektových týmů, které se rozhodly přijít s vlastními nápady, jak s odpady zatočit a produkovat jich co nejméně. Právě projektové týmy se sejdou na Den Země na odpadové konferenci a své projekty odprezentují. Představí je ostatním, ale také porotě, která bude hodnotit inovativnost nápadu, jeho praktickou proveditelnost, ale také kvalitu prezentace.

Vrchlabí bez odpadu: Přes 1000 školáků čekají TýDny bez odpadů

Hlavním tématem, které měly projekty žákovských týmů řešit, bylo snižování množství odpadů, které za námi zůstává. Své nápady mohly děti zpracovat do prezentace, jejíž formu si mohly zvolit podle svého od písně či divadla, přes powerpoint až po video. „Těšíme se, co nás v pátek čeká. Jaké nápady žáci a žákyně vymysleli, ale i na to, jakým způsobem je představí,“ říká koordinátor iniciativy Vrchlabí bez odpadu, předseda Výboru zastupitelstva pro životní prostředí Tomáš Vrbata.

Konference, kterou navštíví i řada významných hostů, začíná v KD Střelnice v pátek 22. dubna v 8 hodin blokem prezentací projektových týmů 1. stupně ZŠ. Druhý stupeň naváže po 10. hodině. Předpokládaný závěr konference je přibližně ve 14 hodin.

Jakub Kašpar, Vrchlabí bez odpadu