Divadelníci z Desné si pod vedením režisérky Vlaďky Koďouskové připravili bláznivou komedii o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli… Natěrač je titulem britského dramatika Donalda Churchilla, který je autorem tzv. „čistých komedií“, které si kladou jediný cíl pobavit a rozesmát diváka. A umí to dokonale!

„Věříme, že do slánského kulturního domu přijde divadelníky z Desné podpořit co nejvíce diváků. Odměnou jim bude skvělá komedie, se kterou se soubor z Desné účastnil i letošní přehlídky Jiráskův Hronov, která je jakýmsi Mistrovstvím České republiky mezi ochotnickými soubory,“ zve na představení principál pořádajícího Divadelního souboru Tyl Slaná Radek Šmíd.

Komedie Natěrač je českému publiku dobře známá. V devadesátých letech Natěrače nezapomenutelným způsobem ztvárnil například Josef Dvořák. Ještě větší popularitu získala inscenace s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem. S diváckým ohlasem se setkalo i televizní zpracování s Janem Budařem a Jitkou Čvančarovou.

V Natěračovi se rozvíjí situace klasického milostného trojúhelníku. Hlavní hrdinka je nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence. Jakým způsobem této pomstě dokáže vzdorovat a jakou roli v tom sehraje náhodně přítomný natěrač? To se dozvíte v Kulturním domě ve Slané u Semil už v sobotu od 19:30 hodin. Vstupné 70 a 30 korun, občerstvení bude zajištěno v přilehlé restauraci. Vstupenky je možné rezervovat na internetové stránce www.dstyl.cz.

O DIVADELNÍM SOUBORU

Divadelní soubor Tyl ve Slané si za léta svého působení vybudoval hezké zázemí, dobrou pověst, a hlavně partu bezvadných přátel, kteří vám rok co rok nabízejí veliké množství kulturních akcí, ze kterých si určitě každý vybere. Pravdou bohužel je, že pestrostí nabídky nemůžeme konkurovat všem těm satelitům nebo internetu, ale v něčem přeci jen dokážeme víc. Dokážeme spojovat lidi, kteří se sejdou v jednom sále, vidí a slyší stejné věci, posedí si u sklenky dobrého vína či šálku kávy, živě si pohovoří z očí do očí, pozdraví se podáním rukou nebo polibkem na tvář a odchází s pocitem příjemně stráveného času. Také v tom je kouzlo divadla. Myslete na to a příště zkuste dát přednost návštěvě některého z našich představení.

Radek Šmíd, vedoucí souboru