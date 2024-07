Po zajímavém zážitku s řidičem autobusu, který je nedovezl na parkoviště Vízmburk, ale vysadil je u Motorestu u 9 křížů, dorazili žáci pěšky na včelín. Po společné besedě, polovina žáků se šla podívat na zříceninu hradu Vízmburk a po 1,5 hodině se skupiny vyměnily, aby také poznaly život včelaře a důležitost včel v přírodě.

Žáci viděli včelařské pomůcky, vědí, že nejdůležitější pomůckou, po včelařském obleku je dýmák a vědí, že včelky do úlu nosí pyl, nektar, vodu jako potravu pro larvičky a pryskyřici pro tvorbu propolisu. Beseda probíhala 200 metrů od včelína, aby nedošlo k nepředvídatelnému ataku včel. Přesto se někdy stává, že při neopatrnosti dítěte dojde k včelímu píchnutí a my si pak tyto děti fotíme jako zkušené včelaře, protože včelař bez žihadla není včelař ? I v této škole se našel takovýto veselý a odvážný včelař.

Děti chodily do včelína vždy po pěti až šesti ve skupinách, a to s ochranným kloboukem či včelařským oblekem. Navštívily nejdříve česno, aby pozorovaly, jak včelky nosí pyl, a po té se odebraly do včelína, aby viděly zázemí včelaře a vnímaly práci včelaře.

S ručním medometem na vytáčení medu si každý zatočil a pak již šel ke skleněnému úlu poznávat plod, larvičky, ale hlavně hledali trubce, protože vědí, že trubec je tlustá včela s velkýma očima. Po skleněném úlu je však čekalo ještě překvapení - cesta ke kouzelnému stolečku. Po společném „čarování“ a odkrytí víka na ně čekala medová plástev, a to byl asi nejhezčí zážitek, protože většině žáků med moc chutnal.

Učitelky byly moc spokojené a my jsme byli rádi, že jim to do konce školního roku ještě vyšlo, protože na první domluvený termín pršelo. Dnes jim počasí přálo, a tak můžeme žákům této školy jen přát, aby jim vztah ke včelkám zůstal.

Josef Vavřík