Již předloni při oslavách Berglova 300. výročí narození ve Dvoře Králové nad Labem navázali členové Královédvorského chrámového sboru kontakty se členy rakouského spolku Mariazell im Wienerwald a tyto vyvrcholily letošním pozváním na koncert a doprovod mše v tomto významném poutním místě. Zdejší klášter byl založen v roce 1120 při staré stezce z Vídně do Štýrska. Právě výzdoba tohoto kostela je první větší samostatnou realizací J. V. Bergla, který svůj rukopis zanechal v ostatních kostelích v okolí i Vídni.

V pátek 13. srpna v podvečer jsme dorazili na místo a po krátké procházce se uložili ke spánku v očekávání náročného programu. V průběhu sobotního dne nás předseda tamějšího spolku dr. Thomas Aigner provedl se zasvěceným výkladem po kostelích v Thennebergu, Klein Mariazell a Hafnerbergu. Pak již následovala odpolední zkouška a koncert v kostele v Hafnerbergu. V neděli 15. srpna dopoledne jsme pak doprovodili provedením Koželuhovy Missy sollemnis in C i dalšími skladbami slavnou bohoslužbu v bazilice v Klein Mariazell a odpoledne se odměnili výletem do Vídně, kde J. V. Bergl vystudoval malířskou akademii a postupně se vypracoval až na dvorního malíře Marie Terezie.

Obě hudební akce byly vydařené, odezva publika srdečná a nadšená. Naši hostitelé se o nás pečlivě starali a zajistili propagaci. V takové milé atmosféře a výtečné akustice zdejších kostelů s vzorně udržovanými varhanami se výborně vystupovalo. Myslím, že jsme dobře reprezentovali jak město Dvůr Králové, tak českou hudební kulturu. Na nedělní mši zavítal i rakouský potomek hrabat Šporků z Kuksu pan Stephan Sweerts-Sporck, příznivec festivalu Hudební léto Kuks.

Zatímco u nás je J. V. Bergl opomíjen, zde v Rakousku je znám a vysoce hodnocen. Jeho dílo uznáváno, propagováno a připomínáno, například i malou naučenou stezkou v klášterní zahradě v Klein Mariazell. Na jenom z panelů je umístěna i jeho kresba rodiště - pohled na město Dvůr Králové nad Labem. Zdejší berglovská společnost si nechala vyhotovit i vlastní várku chutného piva s etiketou z Beglovy fresky a připravila po sobotním koncertu bohaté pohoštění pro nás i pro posluchače.

Byli jsme velice mile překvapení dobrosrdečností zdejších lidí, kteří náš výkon ocenili a zvali k dalšímu vystoupení. I cesta zpět přes vyhlášený klášter v Melku a přes klášter Zwettl byla poznamenána výtvarným působením tohoto královédvorského rodáka. V Melku jsem si pod Berglovými freskami zazpívali v proslulém zahradním pavilonu a následně rakouským návštěvníkům vysvětlili spojitost tohoto malíře se Dvorem Králové. Vraceli jsme se nabiti dojmy a energií k další práci. Naše putování bychom nemohli uskutečnit bez podpory, kterou nám poskytuje město Dvůr Králové nad Labem a Královéhradecký kraj.

Josef Pojezdný