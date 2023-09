Výstava fotografií 60 let Krkonošského národního parku, kterou dosud mohli lidé vidět ve vrchlabském Krtkovi, dorazila do Prahy, do holešovické galerie H40.

Krkonoše vyrazily do Prahy | Foto: KRNAP

Návštěvníci se mohou těšit na více než osm desítek velkoformátových fotografií na plátně. Jedinečné fotografie představují krkonošskou krajinu, vzácné druhy rostlin a živočichů, ale také problémy, kterým musí náš nejstarší národní park čelit. Výstava, která je prodejná, potrvá do 6. října.

Kromě veřejnosti na výstavu zveme také školní skupiny. Každý den je na místě připraven lektor předem objednaným skupinám vysvětlovat, proč je v Krkonoších už 60 let národní park. Děti se dozvědí, co je v Krkonoších tak výjimečného, že stálo za to v roce 1963 založit KRNAP, co jej nejvíce ohrožuje i to, jak mu může pomoci každý z nás a nic ho to nebude stát. Dvouhodinová přednáška je spojena s prohlídkou výstavy, vypracováním pracovního listu a na závěr se návštěvníci mohou podívat na promítaný videomapping o historii Krkonoš, který diváci v premiéře spatřili při květnových oslavách 60. výročí ve Vrchlabí (https://www.youtube.com/watch?v=GiSchBtrpAA&t=20s).

Výstava je přístupná denně v holešovické galerii H40 (https://mapy.cz/s/horuledasu) od 9 do 15 hodin a to až do 6. října (kromě 29. 9.). Program pro skupiny je třeba předem objednat na mskalka@krnap.cz nebo telefonicky na 737 331 912.