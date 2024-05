Kterak Úpičtí Tatary porazili. | Foto: Jana Hüblová

Úpičtí divadelníci pokračují v oslavách 200 let trvání jejich divadelního souboru. V sobotu 25. května přibližně od 20 hodin se v Úpici na náměstí uskuteční hra pro neomezený počet účinkujících, nazvaná "Kterak Úpičtí Tatary porazili", letos s podtitulem "Je libo tatarský biftek nebo úpický řízek?"

Téma hry vychází z legendy, podle které Úpičtí občané v dávných dobách chytrou lstí přemohli nájezd Tatarů. A nebyli by to divadelníci, aby si z legendy, na jejímž základě vznikl i znak města Úpice, neudělali tak trochu srandu. No, spíš docela hodně srandu.

A tak letos již potřetí ve své historii se pokusí co nejvíce zaplnit úpické náměstí účinkujícími. Stát se tu hercem může totiž každý - sousedé, Tataři, svatební hosté, měšťané, lid prostý, muži, ženy, děti, vítáno je i domácí zvířectvo. Ten, kdo by se rád zapojil a stal se účinkujícím najde bližší pokyny na FB stránkách nebo webu Divadla Úpice.

A nebo stačí přijít v sobotu v 19 hodin do parku u divadla, kde budou sděleny bližší pokyny. Inspiraci pro oblečení účinkující najdou na fotografiích. Letos bude bitva svedena o Úpický řízek. Tak přijďte v co největším počtu a je jen na vás, zda se přidáte na stranu Tatarů nebo Úpičáků a nebo se budete jen dívat. Budete rozhodně vítáni!

Jana Hüblová