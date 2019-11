Téměř sedmnáct a půl tisíce diváků zde sledovalo napínavou bitvu mezi dvěma velkými týmy nejprestižnější hokejové ligy světa: Chicago Blackhawks a Philadelphia Flyers. A v řadách diváků, na lukrativních místech hned vedle střídaček, dva klienti Domova sv. Josefa: Ivana Krauzová a Josef Tintěra.

Perfektní servis pro klienty i jejich doprovody zajistila zástupkyně nadace Lenka Dominiková, která se hostů z Domova sv. Josefa ujala hned po jejich příjezdu. Vzala je do míst, kam se běžný návštěvník nepodívá. Klienti tak v O2 aréně nahlédli do prostoru pro tiskové konference nebo technického zázemí pro úpravu ledové plochy. Obdarováni stylovými tričky Philadelphie a nadačními kšiltovkami se již všichni usadili na svá místa a netrpělivě očekávali začátek utkání. Do zahajovacích sestav nastoupili všichni tři čeští účastníci duelu, Jakub Voráček za Flyers a David Kämpf s Dominikem Kubalíkem za Blackhawks. Po jejich ohlášení a velkém aplausu publika přišla na řadu americká hymna v podání Marty Jandové a následně česká hymna zpívaná jejím otcem Petrem Jandou. Slavnostní buly mezi Jakuba Voráčka a Davida Kämpfa vhodila legenda českého hokeje Dominik Hašek. Oba týmy předváděly před zaplněnými tribunami pražské haly senzační show. Fanoušky bavili i neúnavní a všudypřítomní maskoti obou mužstev. A fandilo se opravdu hodně, v oranžových i bílých barvách! Utkání bylo vyrovnané a napínavé až do konce poslední třetiny s těsnou výhrou Voráčkovy Philadelphie v poměru 4:3.

Po skončení zápasu navštívili klienti Domova sv. Josefa kabiny týmu Philadelphie a setkali se nejen s Jakubem Voráčkem, ale také s kapitánem Philadelphie Claudem Girouxem nebo bývalým hokejistou a současným generálním manažerem hokejové reprezentace Petrem Nedvědem. Slovy Josefa Tintěry: „Byl to nezapomenutelný zážitek, který se opakuje jen jednou za život.“

A za to vše velké díky Nadaci Jakuba Voráčka, která se zaměřuje na podporu pacientů nemocných roztroušenou sklerózou i organizací, které pacienty s touto diagnózou sdružují či zajišťují potřebnou péči. Domov sv. Josefa je nadací dlouhodobě podporován a v červenci tohoto roku měli šanci zde Jakuba Voráčka osobně přivítat. Sám hokejista provoz nadace finančně podporuje, a dále jí také věnuje 1000 USD za každý bod v kanadském bodování NHL. Přejme mu proto mnoho hokejových úspěchů a Domovu sv. Josefa spoustu dalších společných akcí!

Anna Jiráková