Stezka korunami stromů Krkonoše s radostí zve na jedinečnou večerní podívanou – magické dobrodružství uprostřed překrásné přírody. Až do 17. března, se návštěvníci Krkonoš mohou poprvé těšit na trasu osvětlenou po celé délce stezky. Zcela výjimečnou atmosféru jí při této příležitosti dodají osvětlené 3D a 2D modely lesních zvířat v nadživotní velikosti.

Magické večerní dobrodružství na Stezce Krkonoše- Kouzelná lesní zvířata. | Foto: archiv Hedviky Přibové

Pokud se o jarních prázdninách chystáte na lyže do Krkonoš, můžete si svou dovolenou zpestřit právě návštěvou Stezky. Příjemná procházka po osvětlené trase, horký nápoj či večeře v restauraci V korunách je ideálním zakončením dne stráveného na svahu. Sázka na kvalitu, čerstvost a regionální potraviny v místní kuchyni se vyplácí a hosté odcházejí spokojení.

Prodloužená otevírací doba

K procházce stezkou můžete v tomto nevšedním období využít prodlouženou otevírací dobu, která vám umožní ponořit se do kouzelné večerní atmosféry. Poslední vstup bude možný v 19.30, aby měl každý dostatek času vychutnat si magickou cestu korunami stromů. Provozní doba stezky, restaurace V korunách i obchodu se suvenýry je prodloužena do 20.30. Vstupenky budou k zakoupení na pokladně či e-shopu stezky.

Komentované prohlídky

Pro ty, kdo vyhledávají nejen vizuální zážitky, ale i zajímavé informace, budou k dispozici komentované prohlídky. Zkušený průvodce ze Správy Krkonošského národního parku vás provede podmanivou lesní říší. Proniknete do tajemného lesního života, poznáte okolní stromy, rostliny i živočichy, a prozkoumáte tak les z jiné perspektivy. Speciální prohlídky jsou pro vás připraveny každou středu od 18.00 hodin, první již 7. února. Cena vstupného zůstává stejná.

O Stezce

Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jde o zážitkovou a naučnou stezku v celkové délce 1 511 metrů, která je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Návštěvníci se na trase stezky vydají od kořenů přes visutý chodník a unikátní podzemní jeskyni až ke korunám stromů na vrcholu vyhlídkové věže. Na rozdíl od běžného výletu do lesa jim Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Z vrcholu stezky je možné si vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa i do krajiny kolem. Cesta dolů pak může být výrazně urychlena jízdou v tobogánu, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí lze dosáhnout v tobogánu rychlosti až 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, které by se mohlo dosáhnout (s podporou napršené vody), by mohla totiž být až 80 km/h.

Stezka je vhodná pro všechny, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství a rádi se dozvědí nové a zajímavé informace. Jelikož je stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit i lidé s hendikepem či rodiny s dětmi v kočárku.

Za první rok své existence se s více než 330 tisíci návštěvníky zařadila mezi nejnavštěvovanější atrakce severních a východních Čech. Její oblíbenost se projevila i v podobě absolutního vítězství v soutěži DestinaCZe 2018 o nejoblíbenější atrakci v České republice, pořádané agenturou CzechTourism. Stezka je unikátní svou podzemní jeskyní s edukační expozicí o půdě a během procházky návštěvníci vystoupají z podzemí až do výšky téměř 43 metrů, navíc je bezbariérová po celé své délce. V roce 2018 získala Stezka korunami stromů Krkonoše cenu Stavba roku Královéhradeckého kraje.

Hedvika Přibová