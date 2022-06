Festival navazuje na už více než dvacetiletou snahu nabídnout v Kuksu prostor pro živé umění, stejně jako to dělal jeho zakladatel hrabě František Antonín Špork. „Letošní první ročník Malé loutkové inventury věnujeme prvnímu doloženému loutkáři v Kuksu - Johannu Christophu Neumannovi, který už v roce 1697 bavil lázeňské hosty inscenací Polizinello,“ říká Kateřina Bohadlová, ředitelka spolku Theatrum Kuks, jenž v srpnu pořádá i stejnojmenný festival.

Program festivalu je složen z vybraných inscenací, které byly uvedeny na celostátní přehlídce nového divadla Malá inventura v Praze, či inscenací s regionálními vazbami. Diváci všech generací se mohou těšit na mezinárodně oceňovanou inscenaci Plata Company Tisíc tuctů v režii Jakuba Maksymova, premiéru pouliční Dryáčnice v Kuksu zrozených Geisslers Hofcomoedianten, dobrodružnou pohádku Za dveřmi souboru FRAS (jedno uvedení bude v ukrajinštině) nebo zpěvohru O Jankovi a jeho výdělcích studia Damúza. Scénografka a studentka DAMU Daria Gosteva přiveze malé dokumentární loutkové představení Moskva - Dačnoje, po němž bude následovat komorní povídání o současné situaci obyčejných lidí v Rusku či ruském loutkovém divadle.

Umělecký řezbář Jiří Nachlinger, který pro kukskou Galerii loutek vytvořil unikátní soubor ručně vyřezávaných marionet, uvede na festivalu svůj animovaný film Jeden král měl koně, k vidění bude i dokument Braunova socha loutkou za účasti jeho režiséra Miloslava Kučery. Ten zachytil právě vznik cyklu 50 loutek inspirovaných Braunovými sochami, do jejichž světa se mohou návštěvníci ponořit pomocí speciální technologie binaurálního zvuku v rámci jedinečné audio prohlídky Theatrum Mundi Kuks.

„Víkendová přehlídka současného loutkového divadla je skvělá příležitost nejen pro návštěvníky Kuksu, kteří sem jezdí za Šporkem do hospitálu nebo na kole podél Labe, aby tu smysluplně strávili klidně celý den,“ vyzývá Kateřina Bohadlová. „Festival připomíná, že dnešní Kuks není jen muzeum baroka v nádherné krajině, ale že je opět centrem kultury a živého umění. A že je tu pro všechny, místní i přespolní,“ dodává.

Festival pořádá Theatrum Kuks, z. s. ve spolupráci s Novou sítí a je součástí platformy #novebaroko, jež se v nejrůznějších uměleckých projektech, jako jsou Geisslers Hofcomoedianten, festival THEATRUM KUKS, Galerie loutek či Rentzovo muzeum barokního tisku snaží dokázat, že baroko má mnoho společného s dneškem a i po 300 letech dokáže zaujmout, pobavit i překvapit.

Ondřej Roubínek

PROGRAM:

sobota 28. května

Theatrum mundi Kuks

9:00-13:00, audiovizuální prohlídky (10+)

Komentovaná prohlídka výstavy s projekcí dokumentu za účasti autora, nutná předchozí rezervace

Je-li loutka oživlým dřevem a barokní socha zkamenělým hereckým gestem, proč by nemohla ožít Braunova socha jako marioneta? A kde jinde než v Kuksu? Přijďte si prohlédnout unikátní cyklus 50 ručně vyřezávaných loutek z dílny Jiřího Nachlingera, které našly svůj domov v rekonstruovaném Comoedien Hausu. Jeho duchovní otec Stanislav Bohadlo vás provede stálou expozicí a uvede také filmový dokument Braunova socha loutkou, který zachycuje vznik unikátního souboru. Více informací a rezervace: http://galerieloutekkuks.cz/theatrum-mundi-kuks/

Fras: Za dveřmi

14:00, dobrodružná loutková pohádka (5+) Vstupenky: https://goout.net/cs/za-dvermi/szgailt/

Dobrodružná loutková pohádka s papírovými loutkami pro děti od pěti let.

Uprostřed velkého města stojí velký dům, ve kterém žije mnoho různých lidí a zvířat. Někdy je v něm klid, jindy zase pořádný rozruch. Jáchym žije v prvním patře s maminkou a tatínkem. Má to tu moc rád, jen o prázdninách je hodně sám. Naštěstí se objeví Ema… Ta miluje tajemství a záhady, které na sebe opravdu dlouho nenechají čekat. V té naší hraje hlavní roli nerudný stařík a věčně zamčené dveře. A přestože se Jáchym trochu zdráhá, nedá se nic dělat, téhle záhadě s Emou prostě musí přijít na kloub…

Tvůrci: Johana Bártová, Jakub Müller, Antonie Rašilovová, Jakub Šulík

Inscenace je v roce 2022 podpořena Novou sítí v rámci programu Nová krev na scéně.

Fras: Za dveřmi

15:30, dobrodružná loutková pohádka (v ukrajinštině) Vstupenky: https://goout.net/cs/za-dvermi-uvedeni-v-ukrajinstine/szfailt/

Jiří Nachlinger: Jeden král měl koně

16:30, promítání animovaného filmu za účasti autora

Vstup zdarma.

Krátký animovaný film vyrobený tradiční loutkovou technologií. Groteskní příběh s prvky hororu a fantaskní pohádky o hierarchickém střetu krále a jeho šaška.

Režie: Aleš Pachner Loutky: Jiří Nachlinger

Daria Gosteva: Moskva – Dačnoje

18:00, dokumentární loutkové divadlo (nižší kapacata!) Vstupenky: https://goout.net/cs/moskva-dacnoje/szmailt/

Malé dokumentární loutkové představení ruské scénografky o podivném domě pod smrky kousek za Moskvou.

Studená kuchyň, postavená z okenních rámů, prudké červené shody, zpívající ‘burzhujka’, Dong i Jumbli, práh a terpentýn. A my.

Autorské představení ruské studentky DAMU Darii Gostevy.

hudba: Frieda Gawenda (D)

Po představení následuje komorní povídání o současné situaci obyčejných lidí v Rusku či ruském loutkovém divadle.

neděle 29. května

Theatrum mundi Kuks

9:00-12:30, audiovizuální prohlídky (10+)

Více informací a rezervace: http://galerieloutekkuks.cz/theatrum-mundi-kuks/

Damúza: O Jankovi a jeho výdělcích

13:30, hudební loutková pohádka (3+)

Vstupenky: https://goout.net/cs/o-jankovi-a-jeho-vydelcich/sziailt/

Janek je hoch dobrý jako čerstvý chléb. Jenom do práce se mu nechce. Raději si brnká na kytaru a skládá písničky. Pro sebe, pro mámu, pro princeznu a pro všechny lidi na statku. Princezna je krásná, ale nemluví, nesměje se, nezpívá. Král vyhlásil, že její ruku a půl království získá ten, kdo ji rozesměje. Kdo to asi bude? Štolba, řežník nebo snad Janek? Pojďte si s Jankem zazpívat!

Koncept, režie, scénář, hudba: Dominik Linka Scénografie, loutky: Karel Czech Produkce: Bára Kalinovová, DAMÚZA Hrají: Dominik Linka, Johana Vavřínová

Geisslers Hofcomoedianten: Dryáčnice

15:00, premiéra pouličního představení na motivy komedie dell'arte (7+)

Vstupenky: https://goout.net/cs/dryacnice-aneb-ctyri-kozy-v-bylinach/szoailt/

Pouliční oslava hraběte Šporka a jeho lázní v Kuksu, které nemají ve světě obdoby! Divadelní souboj lékaře a mastičkáře v tempu komedie dell´arte. Účinkují lépe španělské mušky, vlčí játra, nebo prášek z jeleních parohů?

Volně na motivy původního scénáře Dryáčník z nejstarší dochované sbírky scénářů komedie dell'arte Il Teatro delle Favovole rappresentative z roku 1611 od Flaminia Scaly.

Scénář, režie, dramaturgie: Michaela Váňová a Claudia Eftimiadisová Text písně: Helena Koblischková Hrají: Michaela Váňová a Claudia Eftimiadisová Premiéra: 29. května v Kuksu

Stanislav Bohadlo: Braunova socha loutkou

16:00, komentovaná prohlídka výstavy s projekcí dokumentu za účasti autora

Vstup zdarma

Je-li loutka oživlým dřevem a barokní socha zkamenělým hereckým gestem, proč by nemohla ožít Braunova socha jako marioneta? A kde jinde než v Kuksu? Přijďte si prohlédnout unikátní cyklus 50 ručně vyřezávaných loutek z dílny Jiřího Nachlingera, které našly svůj domov v rekonstruovaném Comoedien Hausu. Jeho duchovní otec Stanislav Bohadlo vás provede stálou expozicí a uvede také filmový dokument Braunova socha loutkou, který zachycuje vznik unikátního souboru.

Plata company: Tisíc tuctů

18:00, dobrodružná loutková zlatá horečka (5+)

Vstupenky: https://goout.net/cs/tisic-tuctu/szhailt/

Zlatá horečka na Aljašce byla jiná než ty ostatní. Kdo chtěl zlato, musel překonat chilkootský průsmyk, přežít několik lavin, neutopit se při plavbě do Dawsonu, nezmrznout v šedesátistupňových mrazech a prokopat se několika metry sněhu, ledu a zmrzlé půdy. Pustit se do takového podniku mohou jen úplní blázni nebo ti, které sžíralo vědomí, že svému životu něco dluží. Proč by se jinak vydávali na výpravu, z níž se jim z každých dvou investovaných dolarů vrátí jeden ve zlatě? Našli se však i tací, kteří nechtěli těžit zlato ze země, ale ze svých bližních.

Námět / scénář / dramaturgie: Jakub Maksymov & Plata Company Režie: Jakub Maksymov Hudba: Milan Vedral Scénografie: Fortuna Herzová Světelný design: Fortuna Herzová Produkce: Adam Svoboda Hrají: Eliáš Jeřábek, Dominik Migač, Štěpán Lustyk, Milan Vedral