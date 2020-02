V programu tradičního masopustu je pobavily lidové soubory Hořeňák z Lázní Bělohrad, Šafrán z Jablonce nad Nisou a turnovská lidová kapela. Největší atrakcí se však stal průvod několika desítek masek, který obešel řadu stavení v přilehlé vesnici, kde dostal pohoštění. Zkrátka nepřišli ani návštěvníci, na které v nádvoří statku čekaly masopustní dobroty, od pečeného selátka až po domácí sladkosti. Věrnou ukázku původního masopustního veselí zahájil starosta Turnova Tomáš Hocke, který pořadatelům symbolicky předal na jedno odpoledne klíč od města.

„Dlaskův statek je nejen symbolem Turnova, ale celého Pojizeří, která se shodou mnoha náhod a hlavně péčí lidí z turnovského muzea Českého ráje, dochovala až do této chvíle a důležité je to, že se muzeu a spolku, který se o statek stará, dnes daří do něj získat život. Turnov je veřejnosti známý především svým okolím. Říkáme o sobě, že jsme srdcem krajiny Českého ráje a lidé k nám přijíždějí právě kvůli významným památkám v našem okolí. Proto se také město snaží přispívat na jejich opravy. Staráme se tak o turnovskou synagogu, hrad Valdštejn i celé historické jádro města, které je památkovou zónou. My se snažíme přispívat penězi, ale nejdůležitější je každodenní práce všech těch lidí, kteří se o tyto památky starají. O výsledku tohoto společného úsilí je pak nejlepším důkazem každoroční návštěvnost lidí, kteří mají o tyto naše památky stále velký zájem“, řekl pro náš deník starosta Hocke.

Otakar Grund