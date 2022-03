Na pomoc Ukrajině byl zřízen v Podkrkonoší transparentní účet

Velice výrazným příspěvkem do sbírky přispěl Pilníkov. „Obyvatelé města se od začátku války na Ukrajině ptali, jak by mohli pomoci. Zkoordinovali jsme postup s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory. Upřesnili jsme si, jaký materiál je nejvíce potřeba. Následně jsem veřejnost oslovil. Lidé zareagovali úžasně, naplnili nám městskou dodávku spoustou užitečných věcí, které jsem přivezl do Úpice,“ cení si solidarity obyvatel města s Ukrajinou pilníkovský starosta Josef Červený.

Darovaný materiál se v Plotištích dlouho nezdrží. „Po roztřídění v centrálním skladu vše poputuje přímo na Ukrajinu, kde zásilka poslouží zdravotníkům nebo lidem v nouzi,“ vysvětluje ředitel pořádající MAS Jan Balcar. Tím ale sbírková činnost v regionu nekončí. Materiální pomoc mohou lidé minimálně do konce března přivážet na obecní úřad v Batňovicích. „Jsme tu k dispozici v úřední dny, tedy v pondělí a ve středu od osmi do půl páté. Od nás pak materiál ze sbírky putuje do skladu Ukrajinského regionálního spolku,“ upřesňuje batňovický starosta Petr Horák. Místní akční skupina Království – Jestřebí hory také zřídila transparentní účet číslo 380381385/0600. Města, obce, podnikatelé, spolky i soukromé osoby už na něj poslali více než 600 tisíc korun. Z výtěžku této finanční sbírky jsou v koordinaci s ukrajinskými partnery kupovány ochranné a zdravotnické pomůcky pro zdravotníky ve válečných oblastech.

Petr Záliš