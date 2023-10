Oslavte se svou rodinou měsíc seniorů na Stezce korunami stromů Krkonoše a společně si vychutnejte krásy Krkonošského národního parku. Mezinárodní den seniorů proběhl celosvětově 1. října, ale na Stezce mohou využít exkluzivní nabídky 1+1 vstupenka zdarma a zvýhodněného menu v průběhu celého měsíce.

Měsíc seniorů na Stezce korunami stromů Krkonoše. | Foto: archiv Hedviky Příbové

Na trase dlouhé více než 1500 m na vás čekají nové zajímavosti a zážitky. Na celé Stezce je na zábradlí 40 skleněných cedulek s kukátky, a právě pohledem skrze ně se dozvíte zajímavosti o lese kolem vás. Vrchol Stezky se nachází ve výšce 45 m, kde si budete moci užít okolní krásy smíšeného krkonošského lesa. Cestu dolů si pak můžete zkrátit a urychlit tobogánem, jehož tubus je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen pro děti, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí letíte v tobogánu rychlostí 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není.

Ať už jste senior, vozíčkář, rodič s kočárkem, nebo prostě jen hledáte klidný a malebný zážitek, Stezka korunami stromů je pro vás ideálním cílem. Díky bezbariérovému přístupu a pouze mírnému stoupání na její vrchol si každý může vychutnat jedinečný výhled do krajiny. Pokud by i tak bylo pro vaše nejbližší stoupání náročné, na pokladně Stezky je k zapůjčení vozíček zcela zdarma.

Samotnou Stezkou vše nekončí. Na konci vaší vycházky se můžete občerstvit v restauraci V korunách, kde se v průběhu října bude servírovat zvýhodněné menu. Každý den zde připravují jídla ze surovin od lokálních dodavatelů. S důrazem na čerstvost chystají kuchaři pokrmy vycházející ze specifik místní kuchyně a ze sezónních surovin dostupných dle ročního období.

O Stezce



Stezka korunami stromů Krkonoše se nachází na okraji Janských Lázní v Krkonoších. Jedná se o zážitkovou a naučnou Stezku v celkové délce 1 511 metrů, která je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Návštěvníci se na trase Stezky vydají od kořenů, přes visutý chodník a unikátní podzemní jeskyni až ke korunám stromů na vrcholu vyhlídkové věže. Na rozdíl od běžného výletu do lesa jim Stezka korunami stromů Krkonoše ukáže les z jiné perspektivy a jedinečná podzemní expozice nabídne možnost prostudovat mikrosvět půdy. Z vrcholu Stezky je možné si vychutnat výhledy do korun stromů smíšeného krkonošského lesa i do krajiny kolem. Cesta dolů pak může být výrazně urychlena jízdou v tobogánu, jehož tubus o průměru jeden metr je dlouhý 80 metrů. Původně byl tobogán určen dětem, ale hojně jej využívají všichni návštěvníci, včetně seniorů. Zatím nejstaršímu jezdci na tobogánu bylo úctyhodných 85 let. Za pěkného počasí lze dosáhnout v tobogánu rychlosti až 30 km/h, za špatného počasí tobogánem sjet možné není. Rychlost, které by bylo možné dosáhnout (s podporou napršené vody), by mohla totiž dosáhnout až 80 km/h.



Stezka je vhodná pro všechny ty, kdo se zajímají o českou přírodu, vyhledávají aktivní odpočinek, dobrodružství a rádi se dozví nové a zajímavé informace. Jelikož je Stezka v celé své délce bezbariérová, mohou ji navštívit i návštěvníci s hendikepem či rodiny s dětmi v kočárku.

Hedvika Přibová