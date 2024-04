Organizačně nejnáročnější závody, možná za celou historii, proběhly v minulém týdnu na hřebenech Krkonoš. Sněhové podmínky neumožnily klasický průběh. Mnoho změn na poslední chvíli a hledání tratí, tak, aby dávaly smysl a závodníci měli regulérní podmínky. Tak by se dala soutěž charakterizovat z pohledu pořadatelů.

Mezinárodní soutěž Horských služeb 2024 zná své vítěze | Video: HS

Závod byl rozdělen do dvou etap, které prověřily fyzickou kondici a technické dovednosti všech čtyřiatřiceti dvoučlenných hlídek záchranářů z celé Evropy. První etapa s čerstvě zasněženými vrcholky hor a silným větrem byla pro závodníky náročnou prověrkou z hlediska fyzických sil. A v rámci druhé museli prokázat technickou zdatnost, lyžařskou přípravu a zdravotnické dovednosti.

Vyhlášení výsledků na Hotelu Astra ve Špindlerově Mlýně se ujala, tak jako v posledních letech, Alena Zárybnická, která již dlouhodobě spolupracuje s Horskou službou především v oblasti lavinové prevence.

„Každý z účastníků se snaží v rámci závodu předvést to nejlepší, co dovede, ale musíme si uvědomit, že tyto akce jsou také společenskou událostí, protože není v rámci zimní sezóny mnoho času na to, aby se potkávali záchranáři z celé HS ČR, a tím spíše na setkání a výměnu zkušeností s horskými služebníky z jiných zemí,“ shrnul průběh tří dní Pavel Cingr, náčelník oblasti HS Krkonoše, který měl celou akci na povel.

Marek Fryš