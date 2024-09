Provozní zámečník - zámečnice, Údržbářské práce Co od Vás očekáváme? " chuť pracovat ve vícesměnném provozu (ranní směna + pohotovosti) " aktivní přístup " manuální zručnost " spolehlivost a zodpovědnost " platný řidičský průkaz sk. B " uvítáme: " vyučení ve strojírenském nebo jiném technickém oboru " profesní kvalifikace typu průkaz VZV, jeřábnický nebo vazačský průkaz, svářečský průkaz aj. " manuální zručnost Co u nás budete dělat? " Zajištění bezpečného a bezporuchového provozu výrobních strojů a zařízení " Inspekce a údržba strojů a zařízení dle plánu údržby " Včasné odstraňování závad s cílem minimalizace prostojů " Ustavování strojů a zařízení " Seřizování a opravy výrobních zařízení a jiné montážní práce " kontrola a evidence funkčnosti tlakových zařízení Co nabízíme? " Zázemí stabilní výrobní a obchodní společnosti, která patří ke špičce ve svém oboru " Plat až 35 000,- " Nástup dle dohody - možný ihned o Množství zaměstnaneckých výhod " Příspěvek zaměstnavatele na stravování " 5 týdnů dovolené " Příspěvek na životní/penzijní připojištění (už po 1 roce) " Věrnostní bonus (už po 1 roce) " Bonus za doporučení nového zaměstnance 12 000,- Kč " Rehabilitační příplatek za každou odpracovanou hodinu při splnění měsíčního fondu min. 140 hod./měsíc " Příspěvek na dovolenou 5 000,- Kč " Příspěvek na vánoce 5 000,- Kč " Možnost dalšího vzdělávání " Práci v přátelském kolektivu " Místo výkonu práce KRPA FORM, a.s., 122, 543 62 Dolní Branná Zaujala vás naše nabídka? Pošlete nám svůj profesní životopis na e-mail rudolf.kutlvasr@krpa.cz nebo kontaktujte na tel. čísle 724 310 962 Ing. Rudolf Kutlvašr 35 000 Kč

