Velikonoce, připomínající zmrtvýchvstání Ježíše Krista, patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. K Velikonocím se pojí také řada lidových tradic souvisejících s vítáním jara, které s náboženským svátkem souvisejí jen volně.

Velikonoční tvoření. Ilustrační snímek. | Foto: Andrea Melechová Ruthová

Máte-li rádi Velikonoce a rádi tvoříte, přijďte si do muzea zpestřit čas blížících se svátků jara na velikonoční tvořivé dílny. Dospělí i děti si spolu s námi budou moci vyzdobit kraslice voskem či technikou mramorování, zhotovit velikonoční přání nebo dekoraci do květináče. Naučíte se také plést pomlázku z vrbového proutí. Těšíme se na Vás.

Velikonoční dílny budou probíhat ve čtvrtek 30. března od 14.00 do 18.00 hodin.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově