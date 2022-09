Mladí Američané ve věku od 21 do 26 let, čerství absolventi bakalářských nebo magisterských programů, do České republiky jezdí asistovat středoškolským učitelům již od roku 2005 a celkem se jich na tomto programu vystřídalo téměř 250. Asistenti se kromě výuky angličtiny také zapojují do života svých hostitelských měst. Mnozí nabízejí odpolední konverzační kurzy pro studenty, učitele a další zájemce. Někteří zpívají v místním sboru nebo kapele, sportují, vedou divadelní kroužek nebo pomáhají v neziskových organizacích. Asistent Michael Smith se plánuje zapojit do výuky 1.-4. ročníků všech maturitních oborů, vést konverzační hodiny pro zájemce, účastnit se mnoha mimoškolních aktivit a hrát na trubku v orchestru v ZUŠ Trutnov.